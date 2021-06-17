疫情肆虐，台灣疫苗有限，導致施打亂象頻生。大規模施打首日，85歲以上長者有的在烈日下大排長隊，有的則在大型體育場館內聽著現場音樂會，「享受」打疫苗的盛宴，若問家中長輩會遇到哪一種情形，可能就得憑運氣了。

偏偏這疫苗是個嬌貴的東西，開箱了若沒在規定時間內使用完畢，便要作廢，有多少人預約準備多少量能，全部都得精算。

因為疫苗不足，各醫療院所也發揮勤儉精神，1瓶10人份疫苗硬生生擠出11人份。這擠出來的份量，當然不能浪費，但臨時找來常客、附近居民接種，卻又成了爭議。因為指揮中心開列疫苗施打分類接種順序，「理應」是各方共同遵守的規則。

但目前看來，這個接種順序似乎僅僅只是一份「參考」，因為「特權施打」現象層出不窮。當然，最大的特權就在這份接種順序上，哪些官員是第二大類的「維持防疫量能的中央及地方政府重要官員」？施打名單應該攤開來讓大家看一看，評一評，誰比誰更重要？

有權有錢有人脈，就能比別人更早一步打到疫苗——這，聽起來仿若是貧窮落後不公平不正義的國家才會發生的事？疫苗亂象的背後，恐怕是體制的崩壞，也很可能是台灣衰退的徵兆。

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