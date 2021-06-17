政治作秀一直是防疫最大問題，政治消費疫情口無遮攔，這下綠營與雙北民眾真的樑子結大了！當全台新冠肺炎疫情嚴峻之際，身為台北市議員的苗博雅，在節目中語出驚人，稱「20幾個縣市民眾現在是陪雙北坐牢」，引發眾怒。怎不敢說全島正陪民進黨坐牢？

根據民調結果都清楚知道誰該為新冠病毒破口入島負責！但政治永遠雙標慣性思維，這些自詡覺青年輕人說穿了不就是看黨意測風向。面對疫情爆發真相都陷入噤聲不語，不敢監督執政黨。當初指揮中心擅自變更飛行機組員居家隔離檢疫規定由「5+9」降為「3+11」惹禍，凡走過必留下痕跡，第一時間民進黨是全黨卸責推給萬華人。

這次則是覺青想要幫忙卸責推給雙北，企圖造成是雙北防疫不力印象。病毒破口造成全島民不聊生、家庭破碎，百業走入蕭條，最終靠舉債全賠納稅人的錢，怎沒看見覺青向民進黨要真相？只會繼續捧黨造神卸責。

苗博雅一句「民眾跟雙北一起坐牢」聳動話語，這是考驗民眾的智商？誰才是真正造成全民坐牢的凶手？全島陪一黨坐牢才是真的！

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