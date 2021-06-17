當前台灣的疫情持續延燒，由於疫情防控不力，加上荒腔走板的疫苗政策，造成民怨上升，執政黨的支持度大幅下降。為了轉移內政治理失敗的焦點，達到壓制異議、穩住政權的目的，民進黨政府對於大外宣的依賴程度，已經走火入魔，甚至到了不惜造假扯謊的地步。

先是將美日援台的理性自利行為，全部攬成自己的功勞，並無限延伸解釋其政治意涵。其奴顏婢膝的醜態和自欺欺人的言行雖然令人不齒，但至少還有基本的事實作為依據。然而，日前蔡總統將台灣訂購的AZ疫苗遲遲未能到貨的原因，歸咎於生產地泰國疫情嚴重，疫苗被泰國政府保留給國內使用的說法，由於泰國官方立即否認，大致上已經可以確定是無中生有。

雖說民進黨為了達成特定政治目的而編造出虛假的故事，卸責給無辜第三者的案例多不勝數，例如去年發生的丁怡銘事件，以及近來綠營不斷暗示中共阻擋台灣取得疫苗，都是再明顯也不過的案例。但這些受害者，大多都是無力對抗政府的台灣民眾，不然就是如馬英九、國民黨或中共這種已經被汙名化到習以為常，不得不配合演出的專業背鍋俠。

即使民進黨再怎麼心存僥倖，但如此未經查證、也無法抹紅對方，就以總統之尊公開卸責他國政府的情況，則較為罕見。不過，像這種為了讓所有人都陷入自己的謊言敘事裡，全然不顧後果的風格，卻不禁讓人想起陳水扁前總統執政後期的「南線專案」。當時陳前總統為了擺脫國務機要費的貪汙疑雲，以及隨後而來的司法調查，因而虛構了相關經費用於收買澳洲政要、以利推展機密外交工作的情節，此事不但在台灣造成政治風波，甚至還驚動了不知情的澳洲政府，以為真有官員收賄，一度想展開調查。

無獨有偶，差不多就在蔡總統卸責泰國的同一時間，有媒體報導菲律賓曾致函台灣，稱若國產疫苗獲得緊急使用授權（EUA）審核通過，菲律賓將採認並在當地免做3期臨床就直接讓民眾施打，但菲律賓官方隨後就否認有這件事。這又不禁讓人回想起，在整個國務機要費案期間，有某家親綠媒體總是能拿到來自總統府的第一手消息，並煞有其事地刊登不具名者宣稱曾在北一女門口面交經費的報導，當然事後也被證明是虛構的。

對於泰國和菲律賓政府的「打臉」，有論者認為又是「新南向政策」失敗的例證，但這其實只說對了一半。畢竟這個政策最原始的動機，是為了逃避因為反服貿，台灣即將在區域經濟整合方面陷入困境的事實而已。這只是一個臨時性的政治願景，而不是經過深思熟慮、必須認真執行的國家大戰略，也就不存在成敗與否的命題，因而與陳前總統為了轉移貪腐疑雲而虛構的「南線專案」，在精神上並無太大差別。

隨著台灣對新南向國家的貿易依存度下降，以及RCEP的成形，建立「經濟共同體意識」的願景已淪為空話，伴隨著三不五時出現的欺騙學生打黑工、以及虐待移工的新聞，新南向政策基本上已經名存實亡，只剩下妝點門面的功能。

如果說去年疫情爆發之初禁止新加坡廠商口罩出口和綠營網民出征新加坡總理夫人造成的不愉快，姑且還算是一時不察或民間行為，那麼這次總統和媒體為了卸責或護航國產疫苗，不惜虛構故事、強迫外國政府配合演出的言行，則是直接得罪官方，連表面工夫都不要了，因而也讓「新南向政策」在各方面都徹底淪為「新南線專案」。

從「新南向政策」到「新南線專案」的發展，揭露了一個最起碼的事實，那就是當前防疫神話破功和失敗的疫苗政策，對民進黨造成的衝擊和所引發的焦慮，已經直逼當年扁家貪腐案件爆發時的程度。無論是為了甩鍋卸責、還是為了國產疫苗的利益，民進黨和其擁躉瘋狂炒短線的做法，已經到了即使信用破產、犧牲國家形象也在所不惜的地步。

然而，和陳前總統執政末期不同的是，這次擺在民進黨面前的是一個更弱的在野黨，以及美國人的支持。因而台灣民眾不得不面對的嚴肅現實是，在民進黨不擇手段的政權保衛戰過程中，或許一段政府更加濫權貪腐、治理愈發崩壞，社會空前撕裂，以及兩岸關係更為緊張的時期，即將到來了。（作者為國立台灣大學政治學研究所碩士、中華民意研究協會副研究員）

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