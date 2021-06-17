自「好心肝」爆出「特權接種」的風波後，網路相關討論，至今猶未平息，其間最令人矚目的，無疑就是「政治攻防」，蟑螂網軍四處流竄，煽造風向，對在野黨箭矢交簇，恨不得一舉毀滅與中央不同調者。「同島一命」，說唱得好聽，其實無非就是要「你聽我的命」而已，專權霸道的心態，一覽而無遺。

平心而論，「插隊」搶先打疫苗，在道德上的確是有瑕疵的，但未必盡然就是「特權」介入，其間人情關係，佔了相當大的比重；且最主要的關鍵在於，疫苗是「救命」用的，在疫苗緊缺，求一劑而不可得的時候，這種「插隊」，事實上是絕對無法避免的。性命攸關，疫苗如溺水者的浮木，又有幾個人能夠堅守高道德標準，拒絕得了這樣的誘惑？

能以高道德標準行事的人，是絕對應該敬佩的，這樣的人，雖未必已臻達「聖人」的境界，但絕對是鳳毛麟角，可遇而不可求的。人群的社會結構，是呈金字塔型的，馬斯洛的「需求理論」，早就指明了「生存的需要」就是最起碼的需求，多數的人，都是這些中人上下的一群，「死生於人亦大矣」，面對未可知的生命存亡的惶惑，你我皆凡人，有必要以接近聖人的高道德標準妄加非議嗎？對這些佔據著道德制高點率爾批評的人，嘗試捫心自問：你真的認為你真的有你自認般的正直嗎？「如得其情，哀矜而勿喜」，忠恕之心，在此顯然就是非常重要的心態了。

許多人將此次的「插隊」形容成「偷打」，從法律的角度來說，偷就是竊，佔用、損傷了別人應有的權益，是該懲處的，但如何懲處，無疑就是一樁難題，誠如詹宏志所說的，「疫苗已打入體內了」，難道還能將之收回嗎？最多不過略示薄懲，罰款了事，有必要上綱上線，窮追猛打嗎？

「偷竊」是小罪，「偷打疫苗」，更是人在面臨惘惘的生命威脅時的自保之道，法雖有違，卻是在情而又在理的，不過是「竊鉤」小事，難道既要誅心又誅人嗎？事實上，從目前可知的名單中，這些「偷打」者，多半不是檯面上握有實質權力的過氣或半過氣人物，真正具有實力的政治人物，根本無需採取這種分明紙包不住火的笨方法。目前疫苗施打的順序，已有所調整，其中第二類的人物，堂堂排入優先的行列，其間以各種名目安插入列的，是否真的符合標準？中央政府始終以保密為由，不肯公布名單，其實真正的「特權」，反而在此，而且可以說得振振有辭。

莊子說，「竊鉤者誅，竊國者侯」，司馬遷說，「何知仁義？ 已饗其利者為有德」，台灣的「疫苗之亂」，無疑成了最佳的傳神寫照。（作者為退休大學教授）

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