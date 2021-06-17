美國總統拜登10至16日訪歐，儘管事前美國國安團隊成員台前幕後卯足了勁，讓「七大工業國」（G7）聯合公報看起來好像是大西洋兩岸一致「反中」，但實則G7成員國各有盤算，只能透過防疫與基建的合作間接達到「反中」的訴求。

13日公布的G7聯合聲明一看就是勉強拼湊起來的一份文件，雖被外界形容為一份以「反中」為號召的文件，但實際上只是視中國的崛起為對全世界的一大挑戰而已。不過，由於1年來在全球肆虐的新冠病毒顯然把G7成員國都嚇壞了，因此他們毫不猶豫地同意成立一個全球防疫中心與一個生產與研發疫苗的中心。

G7成員國相信，由於人類將在未來一段很長時期與新冠或其他病毒長相左右，因此他們必須在病毒爆發的第一個100天之內控制疫情，以免對美國為首的西方國家造成經濟與人民健康的危害。G7成員國並同意成立一個生產與研發疫苗的中心，以因應未來各種病毒的挑戰。

雖然G7並未表明這兩個中心是否會和中國與俄羅斯合作，但從G7成員國一致同意要徹查新冠病毒的起源來看，美國為首的民主科技聯盟與中國為首的16國聯盟極可能會「道不同不相為謀」。G7有關防疫的第四個決議則是美國與歐盟將在未來為92個窮國提供10億劑疫苗。惟由於窮國衛生條件與汙染情況特別嚴重，美國與歐盟可能還會加碼捐贈。

另一項就是美國倡議的「重建更美好世界」其主要競爭對象就是中國已經推動有年的「一帶一路」計畫。顯然，德國總理梅克爾也被拜登說服。她表示：「不是只有中國才會做」，但她也指出，這次G7峰會只談原則問題，未來才會針對籌措款項與各國財務分配進行討論。

除了資金籌措與責任分配是這項比戰後「馬歇爾計畫」更宏偉計畫的問題之外，「重建更美好世界」的另一隱憂就是要避免中國「一帶一路」的覆轍。中國在沿線國家廣建高鐵，連還算富裕的馬來西亞都負擔不起，更不用說沿線一堆大窮國了！

中國官媒在拜登訪歐之前曾諷刺此行是「雷聲大雨點小」，但當G7防疫、基建計畫與聯合聲明都隱隱約約以「反中」為訴求，大陸官媒才炮聲隆隆集中火力對G7大肆抨擊。美中即將展開經貿談判之際，另一個較量重點可能是明年5月要見真章的《中歐全面投資協定》。

此外，G7峰會甫一結束，解放軍28架戰機就在15日大舉闖入我國西南海域，顯然是「項莊舞劍，意在沛公（G7)」了！

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）

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