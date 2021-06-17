疫情延燒一個月後，台灣終於開始有規模地接種新冠疫苗。然而，美日援台疫苗杯水車薪、台灣自產疫苗疑雲重重、施打現場大排長隊、特權名單激起眾怒…，台灣疫苗接種亂象叢生，輿論怨聲載道，民進黨當局自吹自擂的「防疫模範生」徒留國際笑柄。反觀對岸，雖然局部疫情也有反復，但全民接種如火如荼，防疫成就有目共睹，兩岸簡直是冰火兩重天。

端午節後首日，全台同步施打日本捐贈的124萬劑阿斯利康（AZ）疫苗。據報導，儘管一些縣市採取網路或者電話預約，但不少民眾擔心僧多粥少，仍然選擇提前到場排隊，有人一等就是3、4個小時，甚至有長者當場休克。雖然蔡政府一再給台灣人吃定心丸，但現狀就是疫苗嚴重短缺。

全民接種，進而形成群體免疫，是應對新冠疫情的唯一解方。然而，民進黨津津樂道的「超前部署」在真正的疫情面前原形畢露。蘇貞昌承諾採購的2000萬劑國外疫苗，目前實際到位只有87.66萬劑，到貨率是可憐的4.43%。美日迄今援助的疫苗也只有200萬劑左右，當局在分配時捉襟見肘，大傷腦筋，更不用說阿斯利康疫苗存在質量隱患，連日本自己都不用。蔡政府似乎將最大賭注押在了自產疫苗早日量產上，但缺少三期臨床試驗、未受國際認證、政府強渡關山等，讓民眾對國產疫苗信心嚴重不足。

「當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲」，大陸國台辦發言人近乎「強賣強送」的表態讓一些台灣人感到不爽，綠營甚至有人將其上升到「疫苗戰爭」的高度。但平心而論，馬曉光說的是實情。在外購疫苗遙遙無期，援台疫苗杯水車薪，自產疫苗黑幕重重的當下，盡快摘下有色眼鏡，與大陸開展抗疫合作，至少不排斥民間採購大陸疫苗是台灣當局最明智的選擇。

蔡政府對大陸防疫成就視若無睹，對大陸疫苗不屑一顧，但事實是大陸防疫體系連續經受住了五一假期2.3億人次出遊和6月上旬1078萬考生參加高考的巨大考驗，足以證明其成熟有效。儘管廣州等地近期出現疫情反復，局部甚至再現封城，但大陸上下並不恐慌，一方面是現有的防疫體系能夠迅速查漏補缺，另一方面則要歸功於全民接種疫苗。截至6月中旬，大陸已接種疫苗逾9億劑次，有望在年底之前實現群體免疫。國藥和科興兩款大陸疫苗已獲得世衛組織背書，並在全球90多個國家和地區獲批上市或緊急使用，累計援外或出口3.5億劑。民進黨至今不認可大陸疫苗的安全有效性，難道全世界這麼多國家和地區的政府都在草菅人命嗎？

與台灣民眾施打疫苗仍然一劑難求形成鮮明對比的是，大陸的政府現在是求著百姓接種疫苗。由於疫苗接種率一度落後，大陸上半年開始全面動員，政府下達指標、地區或單位展開排名、接種點遍地開花、施打疫苗不僅免費而且派送小禮品…，加上疫情反復造成的緊迫感與國產疫苗獲得國際認證帶來的信任度，接種率近期一路攀升。我本人就在5月分接種了科興疫苗，當時街道通過手機短信提前通知最近的接種點和時間安排，屆時流動接種車會開進社區，民眾無需預約，隨到隨打，十分方便。如此來看，民進黨還有什麼臉抹黑大陸，吹噓「防疫模範生」。

疫情當前，人命關天。民進黨堅持意識形態掛帥，只會讓越來越多的台灣人看不下去。最近，自稱反共的前監委吳豐山就公開抨擊當局「政治凌駕防疫」，主張「反共可以，不要去反疫苗」。其實，真正的防疫模範生就在台灣身邊，就看民進黨願不願意虛心求教求助了。

（作者為大陸大學教授）

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