疫苗之亂，讓無辜的鄉親因之死亡超過470位以上，令人惋惜與不捨，而執政者對疫苗民間採購捐贈，竟然層層關卡，到現在仍看不到民間採購疫苗的曙光，顯然政府的道歉是假的，一點誠意都沒有。民間的怨恨、憤怒正快速擴散、累積諾大的能量，楊志良及謝明輝等人已站出來擬替死者家屬尋求國賠，法界人士指出國賠舉證要件很嚴，不如提罷免案，惟現行法律規定罷免案要經公投程序，公投法又被民進黨人修為鳥籠公投，啟動公投曠日廢時，唯有啟動「全民公審蔡英文」的社會運動，一如當年的紅衫軍，點燃民進黨人自食惡果的烈火，以洩人民之公憤。

利用人民的力量公審蔡英文是要她瞭解以蒼生為念，懸崖勒馬，幡然改過，調整政策，放棄以意識型態治國，放棄操弄反中情緒，回歸專業治理，以蒼生的性命為念，以人民的幸福為重！

去年全世界爆發新冠病毒的流行，陳時中的「超前部署」，令人寄予厚望，惟光說不練，滿口空話、謊言。今年5月分，政府3+11政策的放鬆之後，爆發境外及本土病例的出現，確診案例及死亡案例不斷地上升，中央指揮中心發現事態嚴重，乃於5月15日緊急宣布疫情升高為三級警戒，專家學者於此之前也站出來發表他們的專業看法：「唯有盡快透過全民接種疫苗，提高群組的集團免疫力，才能有效克制病毒」；一針見血，點出當前防疫措施的破口；惟主事者裝聾作啞，毫無警戒之心，全民接種疫苗的呼籲，言猶在耳，但疫苗在哪裡？

蔡英文以意識型態治國，操作反中情緒，讓疫苗採購嚴重短缺、不足；佛光會秘書長釋覺培以〈請政府但念蒼生之苦〉為題，投書媒體表示，基於疫情嚴峻，希望政府盡快讓「非政府組織」協助台灣取得疫苗，開啟民間捐購疫苗之風氣；林明溱縣長接續站出來呼籲為了縣民的健康安危，尋求向民間募款購買疫苗；江啟臣及費鴻泰也分別公開呼籲我們「要疫苗，要健康」，然而到今天為止，都遭受層層卡關、拖延、阻擋；趙少康也幾次站出來呼籲政府要放手，不要再阻擋了，就讓郭台銘的道義捐助採購的疫苗盡快放行吧！但主事者毫無誠意；人民的憤怒、無奈，累積的能量接近引爆臨界點，置人民生死於不顧，視人民如敝屣、如糞土，辜負人民票投民進黨的初衷，終將遭致人民起而抵抗。

今天蔡英文集團嚴重違犯瀆職罪，失職、失能又冷血、殘酷，無視人民生命之尊貴，以「生技夢、獨立夢、發財夢」等為賭注，就算要護航生技產業（私人產業非國營事業），赤裸裸的談話及作為，亦難杜全民悠悠之口。

自從疫情警戒提升三級控管之後，人民生活在驚慌恐懼之中，依憲法精神人民有免於恐懼的自由而不可得；百業蕭條，政府紓困編列幾百億特別預算，仍難安撫中小企業及基層勞工朋友的生活及內心的不滿，生活陷入困頓的鄉親，比比皆是，令人心痛。

「錯誤的政策比貪汙還可怕」，貪汙會腐蝕政府治理的正當性，但錯誤的政策則肇致直接、間接殺人的地步。錯誤的疫苗採購政策導致活生生的470以上的鄉親陪葬，造成多少家庭的破碎，親人生離死別的悲痛等等。

為替無辜的死者伸冤，公審始作俑者蔡英文的偏執、專擅、私心，獨裁，已成為民眾共同的心聲。這些冤死的鄉親從確診之後遭受的白眼、不義、非人性的、草率的待遇，生離死別，成為死者家屬心中永遠的痛。因此為找回社會的公平正義及撫慰家屬的心中之痛，擬推動「全民公審蔡英文」的社會運動，邀請民間社會共襄盛舉，則人民幸甚！（作者為前考試院秘書長）

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