封城最成功的大型範例出現在這波疫情中的武漢，2020年1月23日緊急下的封城令，配合嚴格的交管、食物日用品配發、網路聯繫與管制，在6周內將疫情成功控制下來成為經典。台灣在這波疫情中就是自忖無法有大陸執行封城的土壤，於是改採了四級的「社區警戒」來替代，嚴格說起來就是階段性的「佛系封城」，非常符合台灣佛系防疫的最高指導原則。

封城或社區警戒不是為了把病毒封在城內，而是為了拉開人與人的距離，以阻斷傳染病的擴散。簡而言之就是「增加社交距離」的一種實踐。要維持社交距離並非只有封城一途，畢竟封城對經濟影響的代價太高，在還有其他方法可執行時，封城的執行就會被限縮。

台灣就是個限縮封城最有力的範例。雙北市長利用「清零篩查」的理念，廣匡列接觸者，快速篩查出感染者執行隔離，就是精準地只拉開與感染者的距離，而非無目的的拉開所有接觸者的距離，一樣能達到與武漢封城相似的效果。現在台灣的疫情下降就是執行清零篩查的結果，與三級社區警戒完全沒有關係。因為由市區車流越警戒越增加、端午連假高速公路返鄉潮越勸說越多，都可看出三級社區警戒執行1個月來是越來越鬆散，但疫情卻是越來越好。若有人要將這樣子的防疫成果歸功於三級社區警戒，或要據此提高或降低社區警戒的級別，都是用錯了依據。社區警戒只是對經濟殺傷力非常有效，但對防疫並不有效的政策，隨時都可下修成二級，不需要再選黃道吉日。

在廣州這波印度變種疫情中，防疫單位已經可以精準的疫調出哪條街道、哪個居民樓必須封。下了封鎖令後，立即對全區執行多輪核酸檢驗，確診管束、陰性解封。由封城到解封僅僅33個小時就完成，這種精準的短封城方式是清零篩查的高度實踐，對經濟的衝擊非常小，值得效法。現在雙北市長的做法基本上已有這樣的輪廓，才會在偽三級警戒做得越來越爛之際，仍然出現疫情趨緩的現象，三級社區警戒已經成為防疫的盲腸，只要對經濟有礙就可直接下修。

增加社交距離還可以用戴口罩、打疫苗來完成。普遍戴了口罩後，沒戴口罩者之間的距離就拉大了。疫苗打了7成後，易感宿主的距離就拉開3倍了，疫苗也是維持社交距離很重要的工具。這些工具都可以替代封城的功能，時代進步到可用清零篩查、口罩、與疫苗後，封城應該可以退位成為備選方案，只有在其他公共衛生手法都缺乏時才須執行，不宜成為常規。

指揮中心對於這個盲腸可還當成寶看，一旦發炎可是會要了雙北市長與在野黨的命。因為可利用分區解封，讓不喜歡的城市延後解封，餓死城市經濟，產生民怨，打擊不喜歡城市的首長，打擊在野黨。利用餓死地方經濟打擊在野黨的手法，和利用病死老百姓強推國產疫苗如出一轍，都是利用防疫在做傷天害理的事，人神共憤。

（作者為中華民國防疫學會理事長）