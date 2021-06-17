一位朋友問我：「台灣的晶圓為何換不到疫苗？」我回答他：「南韓能，蔡政府絕對不能。」主要原因有三。一是心態問題，現今執政黨施政以來一向以自身政治利益為優先，無視國家利益和人民疾苦。其次，政府文官體制被破壞無遺，高層官員已幾無專業人才，欠缺格局和視野，不會審時度勢興利除弊。第三，去年中蔡政府就開始推動疫苗國產，內藏政治和商業利益，臥榻之側豈容他人鼾睡？

上月下旬南韓總統文在寅訪問美國，三星等四大企業集團高層隨行。兩國總統會談之外，四家企業一起出席美國商務部商業圓桌會議，宣布了合計近400億美元的投資計畫；另外，韓企也和美國生技藥業簽署了幾項合作計畫。

盤點南韓此行，主要達成了四項成果：一、用晶圓等投資換得本國疫苗的穩定供應，之前南韓已向莫德納採購4000萬劑疫苗。二、雙方進行疫苗合作，換得產業自主研發技術提升，向打造南韓成為全球疫苗生產中心邁進一步。三、雙方在電動車、電動車電池及充電設施等策略性領域進行供應鏈合作。四、立於雙邊產業合作之上，進一步加深雙方戰略夥伴關係。

回頭再看坐困台灣的蔡政府，若想和美國換得疫苗，當然首先要問自己：手上有那些籌碼可資運用？在美方政府眼中台灣的戰略價值在哪裡？

投資方面，和南韓相比，台積電也正進行在美先進製程的投資，並將帶過去關鍵配套企業；另外，我方也有企業正規畫前往美國投資電動車、新能源等領域。而在可用資源，美國政府剛通過法案，對半導體等策略性領域提供補助，我政府手上亦有國發基金，若能整合民間企業和相關資源與當地企業進行合作，相信亦可達到重大投資規模。此外，台灣還有一項南韓所沒有的優勢條件。

2005年5月美國《商業週刊》封面故事以〈台灣為何重要〉為題，報導台灣高科技產業發展，聲稱若沒有了台灣，全球經濟就無法正常運作，主要原因是台灣資訊電子廠商掌握了個人電腦、筆電、平板電腦及之後的智慧手機等全球供應鏈的生產命脈。

16年後的今天，台灣的產業地位更加不容忽視。今天是數位科技時代，全球靠著資通訊設備和數位產品在運作。依據日經中文網資料，台商掌控著全球數位產品大部分的生產，包括iPhone、iPad、伺服器、個人電腦、晶圓代工、遊戲機等，主要客戶都是美國企業。台灣一旦因疫情嚴重被迫進行封城，包括台積電等生產活動都必須停頓，美國經濟活動勢必受到嚴重衝擊。維持台灣生產活動正常運行，本來就是符合美國的戰略利益，台灣有此利器在手上，卻不知、不去靈活運用，豈非政府早已失能？

從蔡總統親自推動《生技新藥產業發展條例》、擔任宇昌公司董事長，人民皆知蔡總統偏愛生技新藥產業。但是產業發展必須循序推進，產業的內容也需多樣化，規模才能成其大。疫苗產業具國安意義，可以自行研發，也可引進外來投資、替國外藥廠代工、與國外藥廠技術合作等。如果僅守住國產一途，且偏愛特定企業，不唯拖累產業發展，於今更是延宕疫情防治、重創台灣經濟、白白犧牲數百條國人生命，良心可安乎？

（作者為前經建會主委）