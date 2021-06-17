民進黨完全執政，建立府、院、黨三位一體體制，立法院理應代表民意監督政府，但執政黨委員唯唯諾諾，在野黨立委狗吠火車，這樣的橡皮圖章立法院，還有存在的意義嗎？

當前民進黨的立委，早已喪失監督政府的作用，更沒有忤逆行政院的勇氣。新北市分配到的疫苗數目，從人口比例來看極不公平，但新北市選出9位民進黨立委，只有林淑芬敢跳出來講幾句公道話；其他8位裝聾作啞，理由很簡單，民進黨是個幫派型政黨，懲罰「叛徒」向來嚴厲，寧願和炮口對內者兩敗俱傷，也不會有絲毫妥協。

立法院成蘇貞昌的小弟

因此，儘管蘇貞昌在民調上已跛腳，民進黨絕大多數立委卻還是選擇「鞏固領導中心」，深怕淪為陳水扁執政末期，「十一寇」的處境。當年蔡其昌、鄭運鵬、沈發惠等人，對陳水扁的執政表示不同意見，就被深綠支持者要求「清黨」，承受巨大的政治後座力，若干年後才得以翻身。

不過，2008年前死抱陳水扁大腿的那些人，後來就有比較好嗎？蔡其昌、鄭運鵬、沈發惠這些當年的十一寇，現在也回到了國會殿堂；當年的傷痕，在陳水扁下台後，反而成為政治路上的資產。

然而，現在的民進黨，已經連「十一寇」都湊不齊了，唯一的「寇」就是在萊豬表決時跑票，慘遭停權的林淑芬。但林淑芬有因此而更不好選嗎？其實不然。奉勸民進黨立委們，政治利益難以計算的時候，不如就回到從政的初衷理念吧，不論輸贏，至少內心能夠釋懷。陳時中也68歲了，真的還要做人家的傀儡，在歷史留下惡名？

立法院真正的困境，是「合議制」的精神已經不在。固然表決是數人頭，可是在數人頭之前，少數黨還是有許多合法的權力，包括索取資料、提案、發言，這都是為了限制「51%的政黨獲得100%的權力」，而給予少數黨的保障。

然而，現在的在野黨立委，居然連索取資料都困難重重，更不用說走到議事杯葛。台灣事實上，已經是有任期的獨裁體制，這113位立法委員的存在，只能當成走來走去的人形擺設。

在野黨立委反正沒有作用，薪水不妨先省下來；執政黨除了柯建銘以外，基本上也是冗員；甚至連柯建銘都是多餘的，只要派蘇貞昌的辦公室主任，兼任立法局局長就可以了。用一句話形容現在的立法院就是「蘇貞昌的小弟」；台灣已經沒有三權分立，這也正是有權者想看到的局面。

但馬英九也是完全執政，怎麼那時候的國民黨，就被在野的民進黨杯葛得動彈不得？原因有很多，但主要的差別還是在於，在野陣營的能量是分散還是集中。當時民進黨黨中央、智庫學者、社運團體、側翼組織與黨團連為一氣，集體戰力得以發揮。

在野勢力必須產生共主

如今在野陣營沒有「共主」，陳水扁執政時期，在野陣營前期共主是連戰，後期是馬英九；到了馬英九執政，則在野陣營定於蔡英文這一尊。在野勢力必須產生出一個共主，否則自己都先打起來，還談什麼制衡執政者？

民進黨執政以來，最成功的布局就是消滅了在野陣營「共主」的出現，當然，其中有自己不爭氣的因素。如今不論是朱立倫、趙少康或者柯文哲，既然有志大位，就應該展現出「拿民進黨有辦法」的氣勢，要走在民意的前端，而不是走一步算一步，觀望風向。

民進黨壟斷了權力，但不代表能壟斷影響力，就算立法院像「精省」一樣被虛級化了，台灣社會對民進黨的反彈，卻不見得要透過立法院才能實現。前衛生署長楊志良沒有一官半職，制衡民進黨的作用，卻可能超過任何一位在野黨人士。楊志良的影響力，來自於他言所當言、不計毀譽，在某一個時刻受人嘲諷，而在時間的驗證之後得到尊敬。

在野的天王們，應該要見賢思齊，為什麼楊志良做得到，自己卻做不到？我們期待這些天王盡早分出個高下，只有「共主」的出現，才能夠整合、凝聚、擴大所有對執政者不滿的聲音。

台灣人民對立法院已經「無感」了，有感的是，誰能夠站出來，說出人民的心聲，滿足人民的期待。現在一盤散沙的在野陣營，已經讓民進黨有些顧此失彼，但這還不夠，未來整合成功，才能夠逼迫民進黨做出實質的退讓。