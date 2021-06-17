在疫情肆虐期間，有一些讓人覺得很奇怪的現象，社會上也因此出現心照不宣的傳言；研發國產疫苗的高端公司，近來股價走勢詭異，高低起伏間頗有玄機，便是顯例。

過去1個月內，高端股價先連吞6根跌停板摔至谷底，接著又在解盲前翻紅連拉3根漲停，前兩天還因某媒體報導菲律賓有意洽購我國產疫苗，指揮中心被問到此事也未否認，為此當天跌停的高端股價突又飛漲。如此離奇的極端盤勢，引爆外界炒股爭議，士林地檢署終於展開調查。

事實上，從去年新冠肺炎疫情爆發，高端股價就開始飆漲，短短1年半暴漲超過13倍，且今年政府超乎常理地力挺國產疫苗，高端股價更漲逾180%，各種疑似內線交易傳聞不斷。5月底蔡總統更親上火線澄清沒有炒股問題，但總統都這樣講了，外界認為金管會及檢方還敢立案追查嗎？

股價經過不可思議連番上漲的高端疫苗，顯然已利空出盡、作手獲利了結，眾多追股散戶住進套房，一片哀嚎。事到如今，檢方總算於出手，但會不會太晚了一點？高端如今「聖眷正隆」，檢調辦得下去、辦得出來嗎？

由於疫苗嚴重不足，最近各種「特權施打」亂象頻仍，尤其高居第二類優先施打的所謂「維持防疫體系運作之中央及地方官員」定義不清，連行政院顧問丁怡銘都已施打完畢，形成「官員重於老病者」的荒謬，外界認為第二類的名單及施打次數，應該對全國公布。

如果蔡政府連這種名單都遮遮掩掩、推三阻四不敢公布，高端背後的利益集團豈不更難招惹？一旦查辦來真的，影響到國家「戰略物資」的發展與公信力，誰敢擔待？司法與政治的角力，整個社會正盯著！