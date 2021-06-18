台商「登陸」考察的狀態反應經濟實力

雖然已時隔多年，我還清晰的記得，在1992年與1999年分別組織「大陸房地產考察團」的情景與心態差異。

1992年時，我在台北、台中、高雄均設有公司，以發行針對房地產業內的研究刊物「衛民不動產市場週報」為主營業務。鑒於台灣已開放赴大陸探親與旅遊，相關商機湧動，我尋思著：以房地產及其研究之在地化屬性與特質（城與城之間樓市表現差異大，遑論國與國），要成為「跨國企業」難如登天，但將觸角伸向大陸升級為「跨境企業」，應該事有可為，於是利用既有人脈，積極籌組赴大陸考察房地產近十團，邊看邊尋找機會。

當時讓我印象深刻是：大陸各個單位不論官方或相關機構都極好邀約，而且熱情好客，甚至幾乎全部要求屆時設宴款待，以便更好的交流、溝通（當然是基於「招商引資」與統戰目的）；與之相對的則是團員們懶散與不上心的狀態。

一般情況下，被拜訪單位會安排「簡報、參觀、用餐」之「三部曲」，要報人數時，告知對方約40人與會，結果實際到場有時不及20人，多數人不是昨天玩太晚就是沒啥好聽的，以致缺席官員簡報，即使出席者也多是心不在焉、左耳進右耳出，鮮有人認真做筆記；而官方則似乎也習慣了，依然「正經八百」的介紹到大陸投資的應注意事項及相關法令、法規，這種情況讓我極為尷尬。

二分考察，八分玩耍，以「玩」為主

在行程中，團員總是嘻嘻哈哈，有如度假般，以看風景及打撲克牌消磨漫長的車上時間（跨城行車在當時路況動輒4～5個小時很正常），到達拜會或考察地點，則是走馬觀花、淺嘗即止，對到訪大陸更多的是滿足好奇心與尊榮感--那個階段的大陸確實「窮得滴滴答答」。

重頭戲反而是在晚上，一堆人也不知從哪兒打聽到的「k房」（陪酒陪唱），總能在不同城市夜夜笙歌（其實問計程車司機就知道了），然後隔一天白天作為愉快談資，各自吹噓奇遇，由於內容過於腥膻，難登大雅之堂，便不予描繪。

總之，我對多數房地產業者之參團目的整體感受是「二八開」--「二分考察，八分玩耍」，以「玩」為主。

至於我呢？由於1992年時中國大陸仍在實行「公房制」，雖有「外銷房」（只能以美元購買的房產，也稱為「僑匯房」），但占比甚低，因此並不存在真正意義的房地產市場，只好在組團考察了一年多之後，黯然返台。（待續）