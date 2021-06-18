疫情蔓延，總統蔡英文提出要「重整戰鬥隊伍」，許多人就想到有醫學專業的副總統賴清德。蔡英文會因為疫情緊急，讓沉寂多時的賴清德嶄露頭角嗎？從各種跡象看來，應該不太可能。

先從憲政體制來看，副總統是備位元首，沒有具體職權。就算蔡英文有心、賴清德有意，憲法這關未必能夠過去。

再從權力層面來看，賴清德本人就是蔡英文的最大挑戰者，也一直對蔡英文之後的總統大位虎視眈眈，只是因為盤算失誤外加缺乏班底，出任行政院長反而替蔡英文背負了政治責任，也讓賴清德在總統大選出局。

如今賴清德被放在副總統位子上，可以說是明升暗降，就近看管。為了不讓賴清德持續壯大導致權力分散，蔡英文一方面讓蘇貞昌運用行政院長身分阻撓各派系人事布局，另外一方面拉拔鄭文燦以裂解新潮流，這都是用來制衡賴清德的手法。

賴清德擔任副總統以來，一路忍氣吞聲等待時機，但在班底不足狀態下，賴即使擁有政治地位與社會清譽，但要和已經有班底的各路首長一拚，也未必順利，更何況蔡英文是不會讓賴清德太早出頭的。

至於賴清德防疫的專業能力如何？他在台南市長任內，曾爆發嚴重的登革熱疫情，導致百人染疫死亡，當時台南市各區連噴藥都要衛生局允許，亂象不一而足，賴清德在危機下的授權與管理能力可想而知。從此經驗看來，蔡英文重整戰鬥隊伍不找賴清德，反而是一件好事！

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