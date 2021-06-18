自新冠肺炎疫情在台爆發以來，疫苗短缺、醫療器材不足、醫護量能崩潰，一再打破政府一直以來灌輸給民眾所謂「超前部署」的假象，而為了避免政府威信受到挑戰，在醫療物資及疫苗議題上，政府一直不斷宣稱物資及疫苗短缺、國際到貨量不足，直到一連串打臉事件，才逐漸掀開政府把戲！

首先是藝人賈永婕募資9234万、捐贈342台救命神器「高流量氧氣鼻導全配系統(HFNC)」後，蔡總統才跳出來表示「指揮中心採購的500台將有200台到貨」。政府落後民間鬧了個天大笑話不說，眼看輿論高漲，綠營竟放任側翼輿論攻擊賈永婕及另一位捐贈移動式冷氣的黃光芹，最後再由蔡英文出面致電給兩人緩頰，結果又是一次「功在總統」的神操作！

而在疫苗採購部分，一開始鴻海創辦人郭台銘針對500萬劑BNT疫苗的捐贈就非常有誠意，也備足相關文件，但指揮中心數周來一直以「原廠授權文件」卡關，直到郭董再次一段聲明才揭開這場採購迷霧，郭董開頭直指「各種看不見的力量對本案產生技術性的拖延」，後又表示希望以「捐贈者」的角度代表政府向疫苗原廠接洽，此舉不就是為了讓政府可以避開與上海復星製藥討論採購BNT疫苗的尷尬，民進黨何樂不為？

台灣在國際上地位尷尬特殊，過去也不乏有知名企業家代表台灣組織經貿代表團出席各種國際會議，如今郭董為了台灣人民的性命，即使被「看不見的力量」阻撓，仍願意自掏腰包、低頭接受以「政府名義代表」採購疫苗，疫苗採購回來後，還是上繳指揮中心做統一分配，如此民進黨既賺面子、又賺裡子！

既已定調是「功在政府」，就請「看不見的力量」趕緊放手、以人命為重，讓台灣早日掙脫疫情泥淖！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※