就在媒體以不具名消息來源，稱德國BNT不願與郭董談，這則不實報導出現後，郭台銘連續兩天臉書發文，展開了絕地大反攻。

17日凌晨首先發佈的，只有簡短3條聲明。今日早上不到9點，再發8點聲明，洋洋灑灑近千字，開宗明義《向蔡總統報告》，詳述捐贈疫苗一波三折的過程，以及難以取得進展背後的真正原因。

郭董話說得很白，捐贈疫苗的關鍵問題若無法突破，只是在原地繞圈圈而已。關鍵問題是什麼呢？「我相信您才是疫苗政策的決策者」、「沒有您的明確裁示，疫苗的採購永遠不能真正的開始」。

關於疫苗的採購，關鍵問題、關鍵人物、真正的決策者就是蔡總統一人！陳培哲院士其實早也說過，「疫苗審委會最大困難來自蔡英文總統」，只是沒有郭董說得這麼直白而已。

近來疫情雖稍有緩和，確診人數略有下降，但病毒持續變異，非常狡滑，接種疫苗仍是防疫的最終手段。目前除了少量的莫德納疫苗，台灣只有AZ疫苗可以施打，然而，因為AZ副作用大，世界有不少國家已經停止施打AZ。

不過短短兩天，台灣已有27人疑似因接種疫苗而猝死。打還是不打？不打有感染病毒重症而死的風險，打則有猝死的風險，真正是前有狼後有虎，民眾陷入兩難的困境。500萬劑BNT疫苗若能順利來台，就能救民眾於水火之中。

人命關天，郭台銘說了大白話，期盼蔡總統果能一路綠燈，讓台灣再添一筆官民合作抗疫佳話。

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