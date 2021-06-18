拜登總統歐洲外交出擊，成功建立「反中聯合陣線」，為此，美國決定取消歐盟鋼鋁產品額外進口關稅，與歐洲纏訟了十多年的「波音空巴」補貼爭議也決定按下不表，台灣「萊豬也吃、軍火也買了」，鋼鋁產品額外關稅卻未同步取消，拜登眼中的台灣，是什麼地位呢?

川普總統於2018年，以國安為理由實施「232條款」，對進口鋼鐵和鋁材分別徵收25%及10%關稅，南韓、阿根廷、澳大利亞和巴西等國，陸續經過談判獲得豁免，加拿大和墨西哥則在「美墨加協定」簽署後也獲得取消，歐盟也將取得豁免，台灣及中國大陸將是極少數面對額外關稅的國家。

美國同意重啟台美「貿易投資架構協定」（TIFA）談判，雙方都認為是「真朋友、真進展」的表徵，但貿易談判牽涉實質經貿利益，而非政治宣示。美國貿易代表署（USTR）的強大談判能量及強硬作風舉世皆知，台灣如何針對鋼鋁產品關稅，提出強有力的訴求，爭取台灣最大利益將是嚴厲的考驗。

尤其國內對開放萊豬進口沒有共識，缺乏國內共識只會削弱談判實力與地位，更不會贏得談判對手的尊重，面對就事論事、有備而來的美方談判代表，蔡政府需要更多智慧。

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