總統最近好忙，除了頻繁開直播之外，還打了不少電話給各路人馬。行政院長蘇貞昌表示，蔡英文曾親自致電新北市長侯友宜；總統府發言人張惇涵透露，其實蔡英文也打了電話給新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科和苗栗縣長徐耀昌等地方首長，意思是總統打電話的對象，不分藍綠。

蔡英文自己更主動表示，近日打了電話給藝人賈永婕、媒體人黃光芹等。儘管有人批評她是在蹭名人的熱度、甚至是在「救民調」，不過，蔡英文以總統的高度，表達對各地方縣市疫情發展的關心，以及感謝名人的善行義舉，無論背後真正的動機是什麼，至少打這些電話總是有正面的作用。

只不過，要提醒總統的是，疫情仍在高檔，疫苗不足的問題十分嚴峻，如果有時間，請竭盡所能打電話給各大國際藥廠或代理商，拜託、懇求他們趕快多進口些疫苗給台灣吧！

以色列總理納坦雅胡曾打了30幾通電話給輝瑞藥廠搶買疫苗，在此非常時刻，總統打電話是要救人，不是拿來寒喧的呀！

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