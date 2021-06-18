針對高齡長者的新冠病毒疫苗接種行動，在千呼萬盼之中總算從15日起在全台各縣市開打。由於是首批且大規模的注射，難免出現一些混亂的現象；包括許多老人家心急，一大早就前往排隊，有些竟然在烈日下苦等2個小時，也有長者看到大排長龍而決定打道回府。尤其是一些行動不便坐著輪椅，和平常足不出戶的老先生和老太太，寧願待在家裡休息，也要比排隊等候打疫苗安全。

很遺憾的是開打後這幾天，已經傳來全台相繼有27位長者在施打後猝死，這些長者雖然大多有慢性病，但也有健康狀況良好的人。在注射過程中，有一幕讓人看了既感動疼惜又心不忍的是，一位慈濟醫院開刀房護理師李沂洺的施打方式，她是蹲跪在地上，一位接著一位接種疫苗，她甚至還邊注射邊在長者耳邊安撫情緒。

這兩天艷陽高照，有些地區氣溫高達36度，別說是老人家，就連年輕人都受不了。這些情況在電視新聞現場實況報導中都看得清清楚楚，身為全民大家長的蔡總統，妳應該也都看到了吧！還記得蔡總統曾經對勞工們喊話說，「勞工是我心中最軟的一塊肉」，讓人聽到後感動不已，也因此拿到不少的選票；而這些80多歲以上的長者，相信在妳的心目中該是更需要疼惜的一群。

台北市長柯文哲就親自前往信義國中接種站關心長者，雖然他被家屬指責不該讓老人家罰站，他也平心靜氣的接受和致歉。蔡總統已經是第二任的總統任期，妳應該心知肚明，執政以來妳最為人詬病的就是冷漠和不夠親民，這包括了妳的講話和下鄉探訪民瘼表現。現在是妳展現親民和愛民最好的時機，妳卻不知道把握，真的是非常可惜，難道妳的幕僚們都沒有想到這一點嗎？如果妳能夠趁這個機會到醫院急診室、病房和注射疫苗場地，甚至像侯友宜一樣到火葬場去走走，這對於民心的安撫鼓舞，尤其是對身在第一線作戰的醫師及護理人員，將產生莫大的安慰及鼓勵。

我知道蔡總統或許妳怕被感染或被不滿的民眾嗆聲，但妳有龐大的醫療和安全團隊，這些都不是問題；再說身為政治人物，尤其是國家領導人，被百姓指責的場景世界各國都很常見。至於擔心被感染的話，當妳看到現場有那麼多全副武裝、汗流浹背的醫護人員時，常識、勇氣和責任都會告訴妳應該要放心才對。（作者為大學英文講師）

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