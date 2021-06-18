永齡基金會創辦人郭台銘18日上午發出八點聲明，盼政府正式授權該基金會採購由上海復星代理的德國BNT疫苗，並要求面見蔡英文總統。對此，行政院迅速回應，中午馬上宣布授權永齡基金會及台積電直接與德國BNT原廠或代理商洽談，各購買500萬劑疫苗，並運送、捐給政府。

細看行政院給台積電和永齡基金會的「訓令」，擾攘多時的民間組織捐贈疫苗看似曙光綻露，但前景依舊未明。

第一、行政院授權台積電、永齡代表政府洽談德國原廠疫苗，但郭董的八點聲明要求政府授權採購的是上海復星代理的BNT疫苗。由上海復星出具的BNT原廠證明，政府可以接受嗎？政府發出授權書上的「政府」一詞，究竟是指中華民國、台灣，還是「中華台北」？BNT大中華區總代理的上海復星能否接受？畢竟日前有雜誌取得BNT德國原廠的說詞，稱第二次採購BNT疫苗破局，關鍵因素就是陳時中在政府名稱上玩弄兩面手法。

第二，台灣採購1000萬劑BNT疫苗的新聞最早見於去年12月中旬，採購505萬劑莫德納疫苗則遲至今年2月中。然而，莫德納後發先至，第一批15萬劑於5月28日抵台，第二批24萬劑則於6月18日抵台。反倒是先行採購的BNT疫苗迄今只聽樓梯響，不見疫苗下樓來。既然採購莫德納毫無阻礙，BNT障礙重重，為何行政院還要獨沽BNT一味，授權台積電和永齡去採購？莫非台積電和永齡的這1000萬劑就是要抵去年12月中遲遲未訂到的那1000萬劑？

第三，行政院聲明，台積電、永齡基金會得透過代理商洽購後捐贈給政府，循日本捐贈的前例、國際採購合約的做法，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續處理工作。行政院此說，不啻是勒令台積電和永齡捐贈疫苗之外，還要吃民間的豆腐。事實上，所謂循「國際採購合約的做法，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續處理工作」這些事務，即使沒有民間組織的踴躍捐輸，都是政府當為、應為的。民間捐贈疫苗是在替政府的防疫無能贖罪，政府豈可頤指氣使，對願意幫忙的人，冷言冷語。

第四，最可議的是，行政院指稱，「政府也會在德國政府協助下，持續與德國BNT原廠、代理商採購疫苗，供今後需求。」說得冠冕堂皇，彷彿政府可以直通德國政府似的！既然如此，何以BNT疫苗遲遲不到、雜聲盈庭？又何須授權民間代表政府去採購，再轉贈政府？

行政院出乎意料地授權台積電和永齡基金會購買BNT疫苗一事，似乎讓民間自購疫苗一事綠燈已開在望，尤其台積電的捐贈一曝光就迎來好消息。然而，我們也不禁要問：美製莫德納疫苗按期供應，美國國務院亞太副助卿費德瑋18日還表示，台美也在談代工疫苗的合作。那麼，蔡政府何不趕緊下單多採購莫德納疫苗？何需捨近求遠，獨尊BNT？莫非，執政者最終的目的仍在以拖待變，以國外疫苗遲到的時間換取國產疫苗的空間？

（作者為資深媒體人）