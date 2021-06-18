近日陸續傳出長者打完AZ疫苗後猝死的案例，引發社會關注。中央流行疫情指揮中心18日表示，至今接獲20例接種疫苗後死亡的案例是發生在75歲以上長者身上，但目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，這可能是這年齡層的死亡背景值，但筆者無法完全認同。因為死亡背景值包含的許多長輩大多都在醫院、ICU、安養中心、癌末安寧或意外死亡，這些數字跟可出門施打疫苗的長輩明顯不重疊，難以比較。

討論此議題前，筆者先申明3個觀念：一、這次124萬劑AZ疫苗雖是日本捐贈，但死亡事件跟日本無關。

二、筆者完全認同疫苗對「如果老人染疫」可避免重症的絕對重要性。

三、社交末端的老人不負責「群體免疫力」的功能，社會勿以道德綁架，要求超高齡長輩的疫苗覆蓋率，各縣市更不應形成疫苗施打比賽。

今年初挪威曾發生類似事件，確診12萬8千人之中死亡790人，當時每日確診數約200～600例之間，政府決定安養中心先打疫苗，施打輝瑞BNT疫苗於30000名安養中心住民之後，發生了100個死亡案件。他們同樣探討安養中心死亡背景值是每日45名，不一定相關。但交由兩組專家分開詳細審核每個病例後，認定其中36%的死亡與疫苗是很可能（10% likely）和可能（26% possible）相關。在很可能相關的死亡組之中，平均1.4天出現症狀，3.1天死亡。

挪威在探討疫苗政策是否應重新檢討的報告中指出，在輝瑞疫苗三期試驗報告中，體弱老年人和多種慢性病人數不足，代表性不夠，安全性的有效性知之甚少。但學者認為有足夠理由假設：疫苗對非常虛弱的患者產生的不良反應會引發一連串的併發症，在最壞的情況下，最終會加速死亡。

但同樣不可否認，這群老人也是受疫苗保護最大的一群。因此挪威決定繼續安養院系統與高齡長者的疫苗施打，但同時提醒，臨床衰弱指數7～8.5，近期身體狀況不佳者應小心評估。

新疫苗施打本就有非常多不確定性，疫苗強烈刺激免疫反應與凝血相關因子將使身體承受巨大壓力，長輩殘存器官功能不足，或近況不佳無法撐過而死亡，絕非用背景值就可解釋。預防接種除了保護當事者，對傳染病傳播和醫療資源耗用有重大改善，具有公益性，因此各國皆設有預防接種受害救濟機制。

但台灣卻在今年2月18日由衛福部提案，將「判定無關」項目擴大解釋，導致只要無法在醫學期刊證明有關，皆為無關；也沒有所謂「無法確定相關」仍可賠償350萬元的空間，直接關門，將讓近日所有死傷長輩求助無門。

疫苗受害救濟並非是賠償，而是一種體恤，應該寬鬆，不應該拘泥於「因果關係」，甚至苛求「醫學實證」。年初這次修法修惡，完全違背當初立法良善的用意，將會造成台灣施打疫苗的信心受損，導致政策受阻，無法解封。

（作者為醫師）