美俄峰會前夕，俄國總統普丁接受美國全國廣播公司（NBC）的專訪，除了美俄之間的議題外，中俄關係也是焦點。NBC資深政治記者西蒙斯的提問不斷在挑撥中俄關係，但是普丁在回答相關問題時說，中俄是土地相鄰的國家，你無法選擇鄰居。中國這40年的快速發展值得世人珍惜，對俄羅斯來說是機會而非威脅。

大國博弈不是流氓街頭幹架

記者還提到了台灣問題。他問普丁：「如果人民解放軍對台灣採取行動，俄羅斯如何反應？」普丁大笑了10秒鐘後保持笑容，嘆了一口氣反問記者：「什麼？你清楚中國有透過軍事手段解決台灣問題的計畫？我對此一無所知。」普丁又說，他不會評價現實世界未發生之事，這是一個毫無意義的問題。他自問自答地說：「中國已經表態將以武力解決台灣問題了嗎？沒有。」

有論者認為普丁對北京在台海的軍事活動視而不見，是為了交換北京對克里米亞問題的承認，這並不正確。克里米亞原本就屬於俄羅斯，俄羅斯人占有絕大多數，在公投脫離烏克蘭後加入俄羅斯，對俄羅斯而言就是完成憲法的既成事實。台灣情況不同，外界將台灣與克里米亞相提並論，是要給人一種強權併吞小國的印象。普丁之所以笑答解放軍武統台灣的提問，是從一個大國視角出發，認為北京要統一台灣不需要也不值得出兵。前蘇聯及其繼承者俄羅斯與美國長達近百年的鬥爭，普丁也統治俄羅斯20餘年，見證前蘇聯的瓦解到重建俄羅斯，普丁顯然深諳大國博弈之道。

大國的工具箱有很多法寶，進退虛實，有許多操作的空間與手段，軍事是下下之策。兩岸背後是中美角力，大國博弈不是小流氓街頭幹架，兩個擁有核武的國家直接對戰，後果是難以想像的，中共也不會笨到在自己的土地上進行代理人戰爭。

大國霸權興衰更迭在現代已不是約架式的對決，不是世界大戰式的集團對抗，就是兵不血刃的非傳統戰爭。美國軍方也指出，面對中國大陸量體如此龐大的國家，中美競爭不會是一場有確定規則與邊界的「有限博弈」，更可能是長達數十年的「無限博弈」。更何況在這場大國博弈中，不是只有中美兩個玩家，俄羅斯、歐盟甚至印度、日本也都各懷鬼胎，增加博弈的複雜性，中國作為一個有長遠戰略的大國，絕不會魯莽行動。

最近中國大陸對台灣釋出願意援助疫苗的善意，被民進黨政府冷言冷語地回絕，碰一鼻子灰。美國派空軍運輸機載3名國會議員來台宣布將捐贈台灣75萬劑疫苗，大打擦邊球，挑戰北京紅線。北京對台政策受到相當大的壓力，大陸網路武統反台的聲浪高漲，海外反中勢力也譏笑中共不過是隻紙老虎，挑釁意味十分濃厚。

提升高度台灣才能明哲保身

不同立場的兩批人卻同時叫囂武統，正好幫助我們理解武統論的複雜動機與目的。這些武統的主張者或挑釁者，到底是求統，希望國家統一？或是求戰，希望引發戰爭？前者比較單純，只是對和平的機會感到絕望，相信武力才是國家統一的唯一手段。如果兩岸都表現出和平發展、行穩致遠的態度，這種武統論就會慢慢消失。

求戰者的動機就複雜許多。比如前述海外的反中團體，他們希望戰爭導致天下大亂，中共政權瓦解，好讓他們可以入主中原或洩恨。西方極端反華勢力也希望中國發生內戰，造成中國徹底分裂，國力大幅衰退。台獨也希望以戰謀獨，北京出兵之日就是台灣獨立時。正如王丹所說的，沒有流血的台獨就只不過是扮家家酒，獨立戰爭有助於台灣民族真正的出現與成熟。以上所說的都還是謀大事者的想法，更別提許多期待或鼓吹兩岸出現戰爭者，只是圖謀網路點讚私利，或招搖撞騙的等而下之之流，就不足道了。

這不是說北京完全沒有軍事準備，或以軍事實力阻絕外力干涉的動機，而是如《孫子兵法》所言：「主不可以怒而興師，將不可以慍而致戰；合於利而動，不合於利而止。」大國領袖如果連這點氣度與定力都沒有，如何統領三軍，如何在國際間捭闔縱橫。大國煮酒論英雄，談笑風生，這就是普丁笑答武統台灣問題的氣勢。蔡總統也應把視角提升到普丁的高度，縱橫有餘，台灣才能明哲保身。