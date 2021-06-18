國內疫情爆發後，在野黨紛紛指責政策不透明是禍源，從諾富特、機組員「3+11」隔離政策，乃至疫苗分配，政治斧鑿斑斑，直到鴻海集團創辦人郭台銘為申購疫苗被卡關，18日發表八大聲明，才清楚原來又是民進黨派系惹的禍。防疫政策竟繫於黨內派系的喜怒哀樂，真是台灣人的悲哀！

日前藝人賈永婕募得342台HFNC分送各醫院，遭攻擊是「分裂台灣」，蔡總統第一時間去電慰問，不管小英是意識到攻擊來自側翼網軍，或擔心民調下滑，至少是悲情時刻展現的一絲溫暖態度。但蔡總統更該做的，是以總統之尊警告、阻擋派系「以疫謀利」。

從東洋去年初擬採購上海復星代理的德國BNT疫苗起，便可見民進黨派系運作導致疫苗採購丕變。但至今究竟背後出什麼事？「吳姓立委」是誰？沒人說清楚。是不敢說？不能說？還是基於派系平衡將真相壓下去？標榜民主的執政黨竟讓責任、法治崩解？如果不是這樣，台灣也不會淪落到今天要美、日救濟疫苗的局面。

郭董18日上午發表八點聲明，直指各種「看不見的力量」對採購BNT疫苗產生技術性的拖延，說明民進黨派系才是背後治國的狠角色。事實上，從全台跳電，經濟部長不用負責；太魯閣號慘案，閣揆蘇貞昌沒事，都讓外界見識到民進黨派系治國的本色，這是導致「責任政治」失能的主因。

至於郭董提到「盼用捐贈者角色代表政府，向疫苗原廠接洽」。雖說國際採購原則慣例由政府出面，才能豁免訴訟、藥害救濟，但BNT卡在上海復星代理，正是過去民進黨內部派系的攻防重點，顯然郭董提出民進黨難以迴避、卻是處理疫苗緊缺的兩全辦法。

郭董上午發布八大聲明後，行政院在中午宣布同意政府授權給永齡基金會和台積電購買BNT疫苗，下午蔡總統火速召見郭台銘和台積電董事長劉德音，表明蔡總統總算跨出一大步，外界應予正面看待。不是嗎？繞開派系掣肘，才能開大門走大路。