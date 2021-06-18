近日美軍頻密派遣各類型偵察機，由西太平洋分別經宮古海峽、巴士海峽進入浙東、黃海及廣東沿海迄海南至西沙一帶空域活動；另我國防部於17日發布中共組織1架運8遠干機、2架殲16、4架殲7在台灣西南部空域進行活動，首次發現殲7機配合參演，情況特殊。

首先，共軍3月開始在浙東、黃海、渤海、廣東沿海、海南及廣西北海等各區域頻密地進行各項軍事訓練任務，以及實彈射擊與武器測試等活動，以致美軍欲想探悉共軍這些軍事活動的發展實況，故派遣各類型偵察機，依據國際法規定，在不侵犯中共領空領海的情況下，抵近中共所設立的演訓禁航區偵察。

其次，承上情近期媒體均把焦點放在17日首次發現殲7機於台灣西南活動，依據運8遠干機與空中作戰兵力航跡，運8機之特性及演訓科目重點在於空中預警、偵察、電子干擾與護航壓制，並模擬區域防空、干擾以及反制美軍偵察機偵蒐等戰術演練，顯然中、美空中電子戰已經悄然開打。

觀察近年中共在運8機型的基礎上，針對戰場任務特性組建各種特種軍機。其中運8遠干機具有可對戰場環境對敵實施遠距離干擾，並掩護己方戰、轟機群和支援海軍作戰，這些案例在近幾年，共軍組織轟6機群於台灣周邊空域進行所謂「繞台巡航」任務期間，均會發現運8遠干機隨側執行作戰支援任務。

最後，要指出的是，媒體關注首次發現中共舊型機種─殲7機參與空中演練，與以往在台灣西南空域活動之共軍空中兵力不同，即屬異常。其實，早在廿世紀末中共海、空軍航空兵主力為殲7機，雖為學者所稱是第三代舊型軍機，但殲7機自前蘇聯引進米格21機後，迄廿世紀末前，已經走過軍購、技術轉移、仿製、到自製，至改良型，重點均在不斷地提升電戰與武器系統，這型機種中共已廣銷第三世界國家，成為該國空軍主力機種，如以全面練兵角度，實不可等閒視之。

雖然中共於2016年由七大軍區轉為戰區，然原各軍區執行國土防衛、區域防空龐大的主力機種─殲7數量仍為多數；北、東、南海艦隊駐地之空軍機場數量少、所屬航空兵配備殲7機數量均比空軍少許多，因此汰換速度快。

但中共空軍為延續「近海防禦」戰略以及「戰區主戰」原則、演訓任務執行、地域與活動區域、與反制美軍偵察機抵近偵察活動等，面對仍未汰除的一線部隊殲7機（此次因地域研判為駐廣東所屬空軍部隊），也必須配合其他新一代戰機進行聯合防空作戰訓練，就這麼單純，相信我空軍在聯合監偵機制，必能做好一切因應。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※