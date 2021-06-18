好心肝診所上周被爆出違反施打對象類別，偷幫1000餘人打疫苗，包括名人詹宏志等。網路上頓時同仇敵愾，紛紛起底偷打疫苗的名流，詹先生隨後發表公開信道歉。

譴責的人應捫心自問：當遇同樣機會，自己會拒絕嗎？這是典型的道德困境。像疫苗這樣攸關性命的物資，且無法確定因為自己插隊而造成的受害者是誰，絕大多數人都會選擇施打，畢竟沒有人願意拿自己性命開玩笑，只為成就道德名聲。

法國哲學家常提出一些道德兩難的個案，凸顯法律時有窮盡，我以為再也沒有比台灣今日短缺疫苗的情境更適合的法哲學教案了。在戰略物資匱乏下搶打疫苗是人性，要求民眾違反人性去做善行，不僅僅是良善道德水準而已，而是神性。一個世俗的政權是沒有資格將人民置於神性的試煉之下，這只能是神祇的領地。換言之，置人民於道德困境，再予譴責，不僅是偽道學，這已是邪惡。發出責難之聲的網民就像漢娜鄂蘭所指的「平庸的邪惡」，但造成匱乏又想甩鍋的政府更是邪惡主腦──台灣希特勒。

除卻道德困境，從理性選擇的角度觀察，政府不解決疫苗匱乏的狀況，緊接著就會有社會失序。好心肝是靠人情，再來就會有黑市，甚至是出現假疫苗詐騙民眾，或者如已在台南市、雲林縣發生的，利用公權力搶先施打。而在其中，既無權又無錢的市井小民，將淪為次等國民，傻傻等待空中閣樓裡的疫苗，若在接種之前染疫，只能自認倒楣。

我不解的是，為什麼蔡總統對開發國產疫苗的重視甚至超過疫情蔓延致死的民眾？政府甚至發動輿論一條鞭的機制，謂國產疫苗是美、台、日聯合抗中戰略，或宣傳國產疫苗的有效性，但這都是某種程度的假新聞。譬如《蘋果新聞網》18日報導：「（歐盟）EMA目前正在考慮批准新一代疫苗時，可以接受免疫橋接方法」，但《蘋果》將EMA覆函中所稱第二代疫苗（指已通過歐盟EUA的二代版疫苗）直接翻譯成新疫苗，顯有誤導嫌疑。

又如《紐約時報》16日刊出原中文標題為〈台灣疫苗僵局誰之過：當公共衛生採購變成政治問題〉的報導，中央社引用時，標題卻變成〈紐時：台灣盼取得BNT疫苗 中國恐從中作梗〉。這不是假新聞，什麼才是假新聞？

蔡政府處心積慮告訴民眾沒有疫苗是中國害的，但世界不是只有BNT，還有Moderna、嬌生等美國疫苗，難道中國可以越過美國控制嗎？故蔡英文罔顧疫情，堅持讓台灣人民等國產疫苗，不禁讓人有陰謀論的聯想。縱使當下無法證實，歷史總會揭開真相的，或許彼時人民終會發現，蔡政權沒有最邪惡，只有更邪惡！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）