新冠疫情肆虐，全民皆受其害，同島一命絕不應只是口號；但這場衝擊全球的百年大疫，在台灣不僅像是一面哈哈鏡，扭曲了執政當局對許多狀況的正常應變，更像是一面照妖鏡，照出了政治上黨同伐異的亂象。民進黨政府因意識形態和政治因素作梗，導致台灣從防疫模範生淪為抗疫後段班，除了民間團體捐贈疫苗的善舉頻遭刁難之外，地方民選首長積極自救，對防疫措施的嗆聲與動作不斷，甚至有時還帶著中央跑，形成檯面下另一場微妙的競逐民心之戰。

打壓柯侯引起反彈

這其中，尤以疫情重災區的台北市長柯文哲、新北市長侯友宜兩人最為凸顯，而民調也顯示，柯、侯2人在防疫作為上，肯定度常常高居前兩位；相對地，柯、侯2人也成為綠媒、綠營網軍與民代炮火攻訐的焦點。從成為疫情重災區本該備受抨擊的挑戰，卻能翻轉為柯、侯兩人大展身手，藉此贏得民意的良機，此中既有柯、侯2人的努力表現所致，更有外在大形勢與民心激盪的變化，在民進黨的全力打壓下竟然產生反效果，未來又會有何影響發展？非常值得玩味。

無疑的，柯文哲更像是整個「逆時中」地方政府裡的領頭羊，從他迅速在轄區設置快篩站，戳破陳時中的「嘉玲」神話，又率先下令高中以下學校停課，逼得教育部決定讓全國學校都停課；到徵召轄內許多旅館，讓輕症者在旅館內治療，不占用醫院專責病床，並徵召退休醫療人員支援；再到宣布免費打疫苗，急得府院連夜搶發新聞「澄清」中央早已編列公費預算；現在柯又宣布萬華已是非疫區，強調就算沒有疫苗，再給1個月時間，台北市也能做到清零，每一步儼然都精準抓到抗疫要點、打中民心、牽動中央跟進。

柯P因具備醫學專業背景，又擁有首都行政權，才能以自信的底氣言人所不能言，適時推出創新作為，這些都是他在抗疫大戰中能超越一般政客、如魚得水的主因。尤其他連任市長後，更能將其「怪咖」風格發揮得淋漓盡致，將政治語言充分融合民意感受，例如「民進黨打我的拚勁，如果用在防疫、買疫苗，就不會把狀況搞成這樣子」、「別國都在防疫，只有我們在防疫苗」等反諷金句源源而出，雖然酸味十足，褒貶互見，卻也讓許多人叫絕不已，成為媒體標題傳頌。

柯文哲出道政壇7年，捲起千堆雪也毀譽參半，不喜歡他的人批其為「變色龍」，但他至今堪稱「不死鳥」；曾經叱吒風雲，中間歷經跌宕起伏，總能谷底翻身，如今因緣際會，他又似乎滿血復活，看在泛藍支持者眼裡更是百感交集。

綠衰敗藍未必勝出

泛藍支持者對柯P有一種又愛又恨的情結，當初正因認為國民黨不成材，柯又與民進黨鬧翻，因而才寄希望於雖屬「墨綠」卻有實力扳倒民進黨的柯；這兩年柯的聲勢走低，此議已少有人提及，如今柯與民進黨更成水火難容，柯卻因疫而再起，情勢似又有新的變化。然而，柯雖因抗疫而表現耀眼，重新燃起民意對他的讚賞，但距離2024總統大選還遠，柯的聲勢還能持續到那時嗎？中間的變數其實還很多。如今民怨沸騰的情勢猶如2018大選前的翻版，這是民進黨自己都默認的，但民進黨可能重蹈2018地方大選慘敗的預測並不新鮮，重點仍在2024的總統與立委選舉完全是另一回事，如果歷史「重演」，民進黨還是會先慘敗，然後全贏。

說穿了，真正的關鍵還是在，國民黨為什麼會如此被看衰？在這場抗疫大戰中，無論是批判監督執政黨或為受苦民眾爭取權益，國民黨、江啟臣、朱立倫幾乎可說不見蹤影與力量。對於2022縣市長選舉，民進黨早已「超前部署」，把疫災甩鍋給非綠執政的雙北市，就是明顯地切割南北戰略，國民黨可有警覺與「反超前部署」的對應良策？

綠色執政的衰敗，不見得就是藍營的重返執政，情勢推演下去，國民黨有3個必須面對的問題，一是如何將勝選氣勢與重返執政的合理性延續到2024大選？二是侯友宜的角色應如何充分運用、如何透過「地方執政聯盟」的表現功能，擴大中間選民的認同、改變民意對國民黨的觀感？三是如何處理或因應與柯文哲、民眾黨的合作？

全民抗疫，此時談政治、算權謀，都會遭致民意的反感與唾棄，但人民的眼睛是雪亮的，這一場在人心深處翻騰較勁的民意戰鬥，是非公道終究會清楚呈現。