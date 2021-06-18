新冠肺炎疫情擴散儼然已是21世紀的世界大戰，病毒不分敵我、無視邦交、更不管男女老幼，無情的在全球各地肆虐、變異並傳染開來，迄今累積1.77億人染疫，高達383萬人不幸死亡，連美國超級強權都死傷慘重，3350萬人染疫，60萬人因疫喪生，幸賴疫苗問世快速施打普及才得已控制，並有部分大城市陸續解封。

眼看世界各國這一年來被病毒大軍入侵、擊潰，直至抗疫成功、解封，觸手可及的成功案例，而台灣卻沉浸在「抗議」而非「抗疫」，彈丸般的蕞爾小島，四面環海，本有利於阻絕病毒於境外，沒想到死亡人數已有518人，死亡率更高達3.76%，持續蟬聯區域榜首，可悲又可憎的頭銜，因為既不普篩又缺乏安全有效的疫苗，所以摘也摘不掉，而蔡政府的道歉公式更導致人神共憤。

爭取疫苗雖不像電影爭奪魔戒般血腥暴力，但各國防疫團隊無不竭盡所能、想方設法遍尋獲得救命疫苗的管道，台灣自詡外交朋友廣被，但籌獲的數量卻少到可憐，目前施打率僅有4.6%，要在短時間內達到群體免疫的70%覆蓋率，實在難如登天。而如此彌足珍貴的疫苗卻屢屢傳出特權施打，蘇內閣裡的丁怡銘們恐怕族繁不及備載，貪生怕死成了最佳寫照，叫台灣人民情何以堪，如何吞下這口怨氣。

全球自疫情爆發以來，已有超過11萬5000名醫護人員染疫死亡。CDC公佈的疫苗接種輪序，第三類中的防疫車隊駕駛（意即救護車駕駛員）居然排在第二類中央及地方政府人員之後，而第二類人員竟也包含總統府、行政院部門，這種防疫政策，台灣人民怎能接受？

而陳時中在立法院備詢時辯稱中央施打疫苗人數未達1000人，在此嚴正呼籲蔡政府，施打名單並非機密，亦不屬醫療隱私，立法院各黨團應行使國會監督職權，調查優先注射疫苗的「維持防疫量能的中央及地方政府重要官員」，一目了然攤在陽光底下，誰是真正符合迫切需要優先施打對象，最好民進黨政府願意從善如流主動公開詳細名單，並重新調整施打輪序，以昭公信、平息眾怒。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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