前陣子知名美劇《王冠》，有一集的呈現是48國對1的比數，要求當時英國首相簽署有關協定。隨著劇情走入尾聲，48國皆質疑在眾國的壓力下，英國這「一國」應當有所妥協。但有鐵娘子稱號的柴契爾夫人，卻認為這是以一抵四十八的對抗，並該以最大限度保障英國國家利益。

這樣的劇情不禁讓人想起近日國際現勢的發展，隨著G7七大工業國峰會在英國圓滿落幕，各方放下歧見，把矛頭對向崛起中的中國。如同美國貿易代表戴琦，在布魯塞爾與歐盟理事會所共同召開的峰會上表示：「我們終於團結起來對抗共同威脅，而非與最親近的盟友之一對抗。」 究竟這是七個西方強國家圍毆一個東方國家，還是中國大陸以一打七的霸主爭霸戰呢？

以新興強國身份躥起，從早期的中國夢，到現如今一再聲明的「和平崛起」。近年來中國大陸發展趨勢包括，一帶一路、亞投行、上海合作組織，無不顯示這是一個大國嘗試扮演，過去美國在國際間所處的領導地位。

根據中央社新聞報導G7會議提及台海和平後，28架共機擾台創國防部統計以來最多架次記錄，以及王毅於上合組織表示組織國應「捍衛主權，安全和發展利益，反對外部勢力干涉各國內政，將前途命運牢牢掌握在自己手中」並遵守「聯合國憲章」宗旨和原則，弘揚真正的多邊主義。王毅提及聯合國憲章的部分，也回應到日前中駐守英使館館方所發表，「以聯合國憲章宗旨和原則，國際法為基礎」而不再由少數大國所操弄。

自1960年代，隨著越來越多的早期被殖民國家紛紛獨立建國，聯合國在一國一票票票等值的機制下，西方國家反倒變成「少數」。所以，中國大陸所聲稱的以聯合國為指導原則，就是選了一個有利自身的競技主場。無論是世衛組織或軟性的聯合國教科文組織，都鑲入了中國的大國影響力。今年五月初，中國商務副部長張向晨獲任命為世界貿易組織副秘書長，得以看出國際組織勢力的此消彼長，已非同小可。川普喊出的「美國優先」口號，是否還能持續，實所難言。

中國大陸的這個「1」使眾西方工業強國，深感已經是該表達關切的時候了。美國總統拜登的外交修復之旅，除了與英國女王會面等外交場域軟實力體現之外，與歐盟也達成共識，不再針對因波音補貼而起爭議，並終止衍生的系列報復關稅。七國聯合的力量，與其意識形態較接近的民主自由國家，無疑相互締結了聯盟，與中方所強調的「結伴不結盟，對話不對抗」有很大反差。但實質上權力較勁，和大國利益卻又是各方所呈現的不爭事實。

這個看似7：1的較量，並沒有確切的答案，若要解釋以「極性」的概念倒可好好討論一番，是如未來走向會以冷戰時期的雙極體系，又如是後冷戰時期美國獨大的單極體系，就如同修昔底德的陷阱，大國政治的崛起是否可避免無謂的戰爭興起，還有待觀察。 （作者為銘傳大學國際學士學位學程學生、大九學堂第一期學員）

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