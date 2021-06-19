一九四九年孫立人將軍應麥帥之邀，日本東京之行，已構成去孫動機。

讀完《孫立人傳》，感覺上並不是輿論所標榜的，受到黃浦系的排擠，或政治上功高震主式的被罷黜。真正的理由，應該是老先生遭受美方的人格傷害，所作的報復性舉措，孫將軍成了替罪羔羊，也是直接受害者。

孫案發生時，我本人正是陸軍下級軍官，我的第一反應是怎麼可能呢？它違背了軍人的常識。孫立人將軍不在掌握軍權（指揮權）的陸軍總司令任內，採取軍事行動，反倒在失去軍權之後的參軍長任內，發動兵變，這時候孫立人將軍手中沒有一兵一卒，可謂手無寸鐵，他憑什麼發動兵變，這只有一個可能，製造此案的設計者，是一個活老百姓，更有可能是欲加其罪。最終事實證明是後者。

發生於一九五五年，屏東秋季親校（指老先生親自校閱三軍），孫立人兵變案，曾喧騰台灣及國際。待兩蔣死後，掀起一陣翻案風，孫案再次喧騰台灣及國際。雖然還給孫立人將軍清白，卻不能還給他悠悠三十年歲月，還給孫將軍清白，不等於還給孫將軍公道，那只一心一意要毀滅孫將軍的黑手，還在一個「諱」字底下，被隱藏了起來，成為另一件不敢面對真相的歷史事件。

近讀沈克勤著《孫立人傳》，從字裏行間中，隱隱約約看到一隻手，將孫將軍推進冤屈。沈克勤氏追隨孫將軍有年，被將軍視同家人，他的紀述，其資料源，不待外求，甚至是第一手紀錄，故有其權威性與可靠性。

孫立人將軍招尤，咸認為緣自他與黃埔弟子的格格不入，又與經國先生的政工制度，杆格難容。這些說辭與分析，都只是案情的果，並非案情的因。它符合中國史家的因果論，卻不符合中國政治運作的傳統人情與世故，中國史家總是把統治者描寫成無辜的被矇騙者，讓受他指使執刑的人成為屠夫奸臣，秦檜是歷史上最享罵名的一個，時序進到廿一世紀，凡論孫案的作者，都走不出此傳統。

探微就是要從人們的視線之外，找出那隻毀孫的黑手，讓歷史不再走回頭路，同時也不希望讓中國的「諱」文化，再度遮蔽中國歷史的「真相」。

孫案中一個不能避諱的重要關鍵人-蔣老先生，他是孫案的導演兼幕後主角，要理清此案的機理，首先要對蔣先生戰後的性向轉變，略加分析。

二次大戰之前的蔣先生，他只能算是中國傳統文化下的土著軍閥，缺乏國際領袖間的應對經驗，大戰末期，由於國軍在各個戰場的表現，令世界矚目，中國的國際地位上升。蔣先生個人的國際地位，也因之水漲船高，嘗樽俎於同盟國最高領袖之間。待到抗戰勝利，日本投降，國土光復，蔣老先生的聲望已至如日中天。這時候蔣先生對個人的期許，再也不是土著軍閥時代的狹隘地盤眼光，放眼當年的中國，大有盡數風流人物，舍我其誰之慨。（待續）（作者為陳大權，現居美國紐約州）