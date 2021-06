最新消息,本周楓葉國NS(新斯科舍)的省長已經宣佈,本學期中小學將一直停課,繼續上網課到六月底。很多哈法的華人家長真是藍瘦香菇(難受想哭),包括我們。

四月下旬起,因為疫情反彈,本省從最初的每天偶爾新增幾例,到每天新增一兩百例。NS省實施去年以來最嚴格的隔離政策,無論是室內還是室外活動,市民們只能和住在同一居所的人聚會,每個家庭只能派一人去商店購買必需品,學校也被迫關閉,改成在線上網課。

因為有了去年疫情期間的經驗,學校和老師應對線上授課反應迅速,週一(4月26日)放學時教育局宣佈關閉學校,週三老師在網路會議上跟學生們講了上網課的注意事項,發了網課課表,週四就開始正式上網課了。

去年為了應對線上網課,聯邦和省政府撥付巨款給每個學校的學生人手購買了一本Chromebook,平時放在教室裡作為教學用途,線上上課時,學生可以借回家在家裡上網課。剛開始去學校的時候,看到學生人手一本Chromebook(雖然價格比一般電腦便宜,一本也得一兩千塊錢)不禁感慨,楓葉國真是捨得給教育投資。

一、上網課後,家長變得更忙了

對於小學一年級學生,學校每天只安排2-3次課,每次半小時。這樣雖然是上網課,但是滿打滿算,孩子上課時間一天也就一個半小時,那還有十來個小時白天的時間能幹啥?都得家長安排。除了網課,學校還安排每天2-3次的獨立學習時間,每次也是半小時。

說是獨立學習,沒有家長輔導,孩子也不會學(有的數學題目娃看不懂英文),再加上老師每天都會留一些作業,這樣獨立學習時間(一點都不獨立),就變成了家長需要輔導作業時間。

因為我本來就在學校上班,現在學校關閉了,這樣我也天天待在家裡, 7乘24小時帶娃,感覺分分鐘要爆炸。一會兒娃就會喊:媽媽,我現在能幹啥?一會兒又喊:媽媽,哥哥欺負我。

上網課還有個壞處就是娃使用電子產品的時間嚴重增長了。網課盯著電腦看,作業大部分在網上做,閱讀也是使用在線電子書閱讀,就連體育課也是對著電腦上的視頻做相關的運動。

所以只能在娃對著電腦看一陣子後,就提醒娃去後院放放風,或者去前門草坪除除蒲公英。隔壁鄰居經常看到我們在前門草坪除雜草,誇讚我們娃很勤勞,我只好跟她實話實說,娃一整天都在家裡待,除了玩電子產品,沒有其他事情可做,只好叫他們來幹活。

二、學校從小培養孩子的自主學習精神

但是上網課後的一個好處,就是對娃的學習內容瞭解更多了。原來以為楓葉國的一年級,不學什麼,看了老師給的教學內容後發現學習內容還挺多。數學有20以內加減法的應用題。英語要求每天閱讀至少20分鐘,還要求寫簡單作文。

細看一下寫作的要求其實挺高的,比如有次要寫「Animal」,需要把這個題目當做項目來研究,不僅要描述(Description)這種動物,還要介紹它的Habitat(棲息地)、Food(食物)、以及寫一些關於這種動物有意思的Fact(事實),這是要孩子從一年級開始就練習課題研究。

和國內不同的是,老師雖然佈置了作業,但是不強制大家做,也不會覺得給孩子輔導作業是家長的應盡義務。老師不會在課上或是網上(classdojo)的在線班級圈裡點名,誰誰誰沒完成作業什麼的;而且無論孩子做得怎麼差,老師都會毫不吝嗇的正面鼓勵。

有時候我都覺得娃的作業看不下去了,老師還會誇「Good Job」,「Awesome」之類。總之楓葉國的教育提供了一個寬鬆愉快的學習環境,可以讓孩子們自主選擇成為「學霸」或是「學渣」。

最近西人朋友對我說的一句話讓我印象深刻,「If you don‘t want to do it you don’t need to do it」。

總之,最近帶娃有點接近去年登陸隔離的崩潰狀態。眼看著天氣一天天暖和起來,陽光燦爛,孩子不能天天跟小夥伴一起開心玩耍,還要父母陪著上網課和外出放風,真是鬱悶啊。

期待一切快點回歸正常。在這困難和難熬的時刻,對自己和朋友們說,疫情籠罩之下,目前已經是黎明前的黑暗了,再堅持一下,保持耐心,期待夏天瘋狂玩耍吧。(魔幻世界中的Alice/現居加拿大)

