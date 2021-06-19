最新消息，本周楓葉國NS（新斯科舍）的省長已經宣佈，本學期中小學將一直停課，繼續上網課到六月底。很多哈法的華人家長真是藍瘦香菇（難受想哭），包括我們。

四月下旬起，因為疫情反彈，本省從最初的每天偶爾新增幾例，到每天新增一兩百例。NS省實施去年以來最嚴格的隔離政策，無論是室內還是室外活動，市民們只能和住在同一居所的人聚會，每個家庭只能派一人去商店購買必需品，學校也被迫關閉，改成在線上網課。

因為有了去年疫情期間的經驗，學校和老師應對線上授課反應迅速，週一（4月26日）放學時教育局宣佈關閉學校，週三老師在網路會議上跟學生們講了上網課的注意事項，發了網課課表，週四就開始正式上網課了。

去年為了應對線上網課，聯邦和省政府撥付巨款給每個學校的學生人手購買了一本Chromebook，平時放在教室裡作為教學用途，線上上課時，學生可以借回家在家裡上網課。剛開始去學校的時候，看到學生人手一本Chromebook（雖然價格比一般電腦便宜，一本也得一兩千塊錢）不禁感慨，楓葉國真是捨得給教育投資。

一、上網課後，家長變得更忙了

對於小學一年級學生，學校每天只安排2-3次課，每次半小時。這樣雖然是上網課，但是滿打滿算，孩子上課時間一天也就一個半小時，那還有十來個小時白天的時間能幹啥？都得家長安排。除了網課，學校還安排每天2-3次的獨立學習時間，每次也是半小時。

說是獨立學習，沒有家長輔導，孩子也不會學（有的數學題目娃看不懂英文），再加上老師每天都會留一些作業，這樣獨立學習時間（一點都不獨立），就變成了家長需要輔導作業時間。

因為我本來就在學校上班，現在學校關閉了，這樣我也天天待在家裡， 7乘24小時帶娃，感覺分分鐘要爆炸。一會兒娃就會喊：媽媽，我現在能幹啥？一會兒又喊：媽媽，哥哥欺負我。

上網課還有個壞處就是娃使用電子產品的時間嚴重增長了。網課盯著電腦看，作業大部分在網上做，閱讀也是使用在線電子書閱讀，就連體育課也是對著電腦上的視頻做相關的運動。

所以只能在娃對著電腦看一陣子後，就提醒娃去後院放放風，或者去前門草坪除除蒲公英。隔壁鄰居經常看到我們在前門草坪除雜草，誇讚我們娃很勤勞，我只好跟她實話實說，娃一整天都在家裡待，除了玩電子產品，沒有其他事情可做，只好叫他們來幹活。

二、學校從小培養孩子的自主學習精神

但是上網課後的一個好處，就是對娃的學習內容瞭解更多了。原來以為楓葉國的一年級，不學什麼，看了老師給的教學內容後發現學習內容還挺多。數學有20以內加減法的應用題。英語要求每天閱讀至少20分鐘，還要求寫簡單作文。

細看一下寫作的要求其實挺高的，比如有次要寫「Animal」，需要把這個題目當做項目來研究，不僅要描述（Description）這種動物，還要介紹它的Habitat（棲息地）、Food（食物）、以及寫一些關於這種動物有意思的Fact（事實），這是要孩子從一年級開始就練習課題研究。

和國內不同的是，老師雖然佈置了作業，但是不強制大家做，也不會覺得給孩子輔導作業是家長的應盡義務。老師不會在課上或是網上（classdojo）的在線班級圈裡點名，誰誰誰沒完成作業什麼的；而且無論孩子做得怎麼差，老師都會毫不吝嗇的正面鼓勵。

有時候我都覺得娃的作業看不下去了，老師還會誇「Good Job」，「Awesome」之類。總之楓葉國的教育提供了一個寬鬆愉快的學習環境，可以讓孩子們自主選擇成為「學霸」或是「學渣」。

最近西人朋友對我說的一句話讓我印象深刻，「If you don‘t want to do it you don’t need to do it」。

總之，最近帶娃有點接近去年登陸隔離的崩潰狀態。眼看著天氣一天天暖和起來，陽光燦爛，孩子不能天天跟小夥伴一起開心玩耍，還要父母陪著上網課和外出放風，真是鬱悶啊。

期待一切快點回歸正常。在這困難和難熬的時刻，對自己和朋友們說，疫情籠罩之下，目前已經是黎明前的黑暗了，再堅持一下，保持耐心，期待夏天瘋狂玩耍吧。（魔幻世界中的Alice/現居加拿大）

本文來源：楓葉國冰與火公眾號

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