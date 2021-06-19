繼台北市好心肝診所爆發特權疫苗風波後，所謂「特權疫苗」更引發關注。不過，目前外界所悉的好心肝診所風波，施打者是受分配疫苗的民間診所，接受疫苗者也是以其「志工」（姑且不論志工身分是否屬實）為主的民間人士。然其他令人憤慨的特權疫苗消息，卻都牽涉掌握資源分配的公職人員，包括雲林議員施打風波、國軍桃園總院新竹分院、以及台南地檢署上百位檢察官、書記官等早於中央指揮中心宣布前，就已經「超前部署」接種疫苗。

關鍵的問題在於目前疫苗接種類別，為「人民公僕」所開的方便之門。第二類接種對象包括：「中央及地方政府防疫人員」，其中包括所謂「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」，在如今萬事莫如防疫急的環境下，很難找到哪類的官員不與防疫體系運作相關的，無怪乎縣議員都宣稱需要選民服務而不能讓自己成為防疫破口。面對外界質疑，指揮中心特於6月15日發新聞稿，稱：「在世界各國及世界衛生組織指引中，皆將『防疫人員』與『醫護人員』列在優先施打對象…」。聽起來言之成理，但國際上所謂的「防疫人員」，包括了台灣政壇的政治機要、隨從、軍警高層、檢察官與書記官嗎？

指揮中心所謂的「世界衛生組織指引」，最重要的文件包括2020年9月頒布的「價值框架」（Values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination），以及同年11月頒布的「路徑指引」（Roadmap For Prioritizing Uses Of COVID-19 Vaccines In The Context Of Limited Supply）。其中「價值框架」中所列的疫苗分配五原則，第一項維護人類福祉原則之第三類「保護必要服務功能持續運作」中，的確列上「政府領導人、行政與技術人員」，但須以其具備「國家運作無可取代的功能」為前提。其中還特別註記：「此群體須嚴格解釋限縮於非常少量之人員」。國際組織對於政府治理無能的落後國家會有何等荒謬亂象，早有經驗。對照台灣目前的現狀，何其諷刺。

而世衛組織所頒布的疫苗接種「路徑指引」，則著眼於風險程度而為疫苗接種排序。在社區感染情況，且疫苗量低於總人口10％以內時，施打對象以高度與極高風險之「公衛工作者」（Health Workers）為第一優先，其次是年長者。疫苗數量在總人口20％以內時（如同現在的台灣環境），才是以中低度風險之公衛工作者為優先施打對象。而所謂公衛工作者，世衛組織的疫苗接種路徑指引附件三，有非常清楚與嚴格之定義，以醫護人員、社工、甚至是清潔人員與司機為主，就是沒有所謂重要政府官員。台灣高懸在第二類的「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」，除非符合嚴格公衛工作者的定義，否則要到疫苗數量介於總人口20％至50％情況下的倒數排序，才輪的到。

為什麼國際組織在排序政府官員施打順序的時候如此謹慎？原因無他，在包括重大公衛事件在內地的國家緊急狀態，政府透明度與民主監督機制遭到極度壓縮，包括疫苗在內的公共資源分配，更容易集中在政治權力者手中。為了使防疫物資精準分配到前線工作以有效抗疫，也為了維繫平等與尊嚴等普世價值，都需要嚴格限縮政府官員將重要物資分配給自己的機會。回過頭來，當國內75歲至85歲間長者這類高風險人口都尚且才等到疫苗之際，身強體壯的軍警高層與法界菁英都已接種，指揮中心還要掩耳盜鈴宣稱這符合國際規範嗎？

針對是否偷跑或特權施打風波，台南地檢署對外說明：「我們在6月3日向台南市政府衛生局正式提出申請，看能否將本署列入優先施打對象，經過台南市政府衛生局審核，再加上中央流行疫情指揮中心其實在6月12日也正式宣告，有關於相驗的業務可以列入優先施打」，像極了「我說你可以、你說我可以」的官場文化，互開方便之門；法務部知悉後也「並未苛責」。問題是，地檢署手握隨時查辦官員貪瀆的生殺大權，主動向市府申請，本已遭落瓜田李下之議。進一步問，如今台南地檢署受接種疫苗的上百人，都參與相驗屍體或與公共衛生直接相關的工作？我們期待台南地檢署將施打者與工作內容公開，接受公眾檢驗。

歐陽修在縱囚論的名言「上下交相賊」，恰恰反映了如今台灣官場互相體貼緩頰特權疫苗的荒謬情狀。要提醒執政者的是，人民對政府的公共信賴，不僅是這場抗疫戰爭的關鍵，更是政權維繫的根本。公僕特權疫苗對蔡政府的傷害，可能遠遠超過執政者的想像。