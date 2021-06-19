行政院聲明台積電捐贈疫苗一事，是「自動自發，無任何附帶條件」，言下之意，包含郭董在內的如佛光山、張亞中等人，莫非都是另有圖謀、別有盤算？台積電這匹黑馬，突然竄出，內情顯然並不單純，行政院「此地無銀三百兩」的聲明，不但啟人疑竇，更顯見其機謀之深、用心之狠。

從全民渴盼疫苗的角度來說，台積電踴躍捐輸，固不愧為企業家本色，全民亦將因之而受惠不小。但台積電與蔡政府的密切關係，人所共知，行政院揚此抑彼，顯然是不欲讓郭台銘獨居其功，並用以掩飾其前此不斷卡關設限的作為。民進黨政治算計之精、之深，果真令人嘆為觀止。

郭台銘表示他是「任重道遠，盡力而為」，其實他沒有說的是「忍辱負重」，為了全民健康、全民福祉，就是被政府無情糟塌，也是甘心首疾。

事實上，民間「自動自發」欲捐贈疫苗的，豈僅止於郭台銘與台積電而已？佛光會的嬌生、張亞中的BNT，除了在剛開始的時候，還偶爾見報外，如今連報屁股都見不到半點消息了，這又是多讓人難堪的事！

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