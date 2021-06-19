日本製造、不列入公費接種卻轉贈台灣的AZ疫苗開打4天，44位長者猝死。指揮中心表示，猝死的長者多半有慢性疾病，檢視內政部人口統計，75歲以上長者每日死亡背景值是260人左右，目前接種後猝死人數並未超過預期值。指揮中心仍然鼓勵長者接種疫苗，理由是「打疫苗利大於弊」。

假如今天接種的是陸製疫苗，開打4天，44位長者猝死；恐怕輿論早已炸鍋了，網軍側翼大概也一窩蜂地攻擊中國疫苗包藏禍心了。醫療公衛專家說什麼也擋不住打氣下降，指揮中心估計也不敢繼續鼓吹打「疫苗利大於弊」了。

不過，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅在臉書上表示，他查閱了AZ疫苗的臨床試驗資料，確信AZ疫苗的臨床試驗數據中，並沒有80歲以上華人、有不同的慢性疾病的病人，如洗腎加上糖尿病與高血壓，接種AZ疫苗之後的安全性數據。

也就是說英國牛津大學和阿斯利康藥廠在開發AZ疫苗過程中，參與臨床試驗的對象，絕大多數都是西方人，並沒有80歲以上華人。因此，洗腎的高齡華人病患，患有糖尿病、高血壓等慢性疾病的高齡華人，接受施打AZ疫苗究竟安不安全，會不會有嚴重副作用，是否會造成血栓或猝死，一概莫宰羊。

換句話說，AZ疫苗大規模打進華人手臂上，這還是破天荒的第一回。台灣成了AZ疫苗測試對華人保護力的實驗場。因此，75歲以上長住台灣的華人接種AZ疫苗後死亡率，究竟偏高還是正常，沒有人能給出正確答案。

有意思的是，大陸迄今已有超過8億人接種了中國的「國產疫苗」，且未聽說有很多猝死的案例。中國的國產疫苗，是依照長住中國大陸華人的體質，量身訂做、研發製造的。我們若是施打大陸的國產疫苗如國藥、科興，說不定，長者猝死的案例反倒不會多到如此嚇人呢？

當然啦，對於那些自認不是中國人的台灣人而言，接種陸製疫苗的死亡率會不會反倒更高？

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