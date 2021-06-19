面對美國瘋狂的打壓和制裁，俄羅斯除了進行「不對等的報復」和發出不惜動用核武器的威脅外，普丁一直以罕見的耐心和容忍在向拜登傳達一個信號：俄羅斯不是前蘇聯，不是美國最大的敵人，你們找錯對手了。

俄美緩和符合雙方利益。俄羅斯一直想和美國緩和關係，今年4月，普丁就主動要和拜登「媒體直播一對一」見面，對拜登的「殺手說」也報以「身體健康」的微笑。美國似乎也開始明白對俄中的兩線出擊超出了自己的能力範圍，開始調整對俄戰略。比起「4.13普拜通話」，「6.16普拜會見」就是由兩條平行線開始有了交匯點。為什麼說是「會見」而不是「會談」呢，其實談什麼已經不重要，關鍵是見面，解決了什麼問題已經不重要，關鍵在於什麼問題都開始有可能解決了。拜登從稱普丁是「殺手」到「堅強，睿智而可敬」的對手，充分顯示了美國的「聯俄抗中」的計劃已拉開序幕。這正是川普戰略的延續。儘管拜登並不奢望普丁有什麼改變，但起碼想減輕一下「兩線作戰」的重負。

美俄的緩和與對話是有基礎的，美俄之間的矛盾與美中之間的矛盾有著根本的不同。

世界上的根本矛盾是意識形態、價值觀、民族和宗教的衝突，也是戰爭的根源。原蘇聯和美國之所以是不可調和的兩極，就是意識形態的不可調和。可現在的俄羅斯完全不同，不僅放棄了馬克思列寧主義這個蘇聯國家意識形態的支柱，而且重新確立東正教為「國教」。由「解放全人類」到「神愛世人」。東正教作為基督教的一個分支和美國的基督教，歐洲的天主教，新教同在一個聖殿裡。也就是說俄羅斯和西方的價值觀是一致的。現在，東正教的價值體系已取代馬列主義成了俄國的意識形態的主體。連勝利日大閱兵時，國防部長從克里姆林宮的大門出來，第一件事要脫帽，在胸前畫十字，祈禱上帝保佑俄羅斯國運昌盛。儘管西方還認為普丁是個專制的獨裁者，但他們絕不會認為普丁是一個以推翻資本主義舊世界，解放全人類為宗旨的馬列主義者。所以，在同一體制內，同一基督大家庭中，美俄很容易找到統一的價值觀和共同語言。

在對待中國的問題上，普丁當然不會與美國聯手抗中。最近在不同的場合，普丁駁斥了許多挑撥中俄關係的言論，特別強調「俄中最好時期」，以對比「俄美最差時期」。警告美國不要離間中俄，關上了俄美聯手抗中的大門。但從另一個角度看，俄羅斯也絕不會介入中美之爭。在美國聯手西方，開始與中國展開「生死競爭」時，俄羅斯的中國牌是「通吃」的。對中，對美，必是「雙贏」，對美，對中的政策會像鬆緊帶一樣，隨時調整，收放自如。

俄羅斯和美國從沒有交匯點的平行線，回到了一個可以對話的頻道上。普丁和拜登的目的都達到了。美俄的「緩和」，對世界緊張局勢，尤其是幾大熱點地區的局勢會暫時有所緩解。當然美俄之間還有大量的硬核問題在激烈的對抗和博弈。蘇聯前總統戈爾巴喬夫對此次普拜會的評價是：世界再怎麼變，俄美關係也是世界安全穩定的關鍵。

但是對於依靠美國對抗俄羅斯的國家，還有依靠俄羅斯對抗美國的國家，都要小心了。別人的肩膀永遠是靠不住的。（作者為俄羅斯莫斯科中俄文化交流中心主席）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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