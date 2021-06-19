原來一切都是政治算計！在卡關多日，鴻海集團創辦人郭台銘聲聲疾呼後，行政院在18日終於「授權」郭董及台積電以捐贈者的身分，代表政府洽購500萬劑BNT疫苗。時間點選在郭董臉書委屈退讓、並要求公開會見蔡總統之後公布，加上一直以來未曾公開的「護國神山」台積電竟也獲得授權，內中貓膩不免引人遐想。綜合疫情爆發以來中央種種作為，人命當前、蔡政府竟還只惦記政治鬥爭、政治算計，實在令人心寒！

尤其是針對雙北市長抗疫表現，民進黨不忘隨時見縫插針、政治鬥爭，首先是前民進黨副祕書長、現任總統府參議郭昆文日前在臉書上暗諷新北市疫情嚴重。後有台北市爆出好心肝診所違法施打疫苗爭議，民進黨更是傾全黨之力攻擊台北市長柯文哲，事實上台北市的確有監督不周、多配疫苗的疏失，但如要追根究柢，首先最該負責任的一定是疫苗採購不足的中央政府！接著，配發到台北市診所的疫苗，指揮中心會沒有資料？而診所私自將多餘疫苗提供給非一至三類的人員施打會沒有責任？台北市有錯，但行政院也別忘了有一個特權施打疫苗的丁怡銘！更有警政署特權插隊警專生施打！自己的特權是依法行政，別人的失誤就是督導不周，罪該萬死？

回到郭董採購BNT疫苗，僵持25天，累計死亡人數破500人後，行政院終於「公開授權」郭董及台積電代表政府洽談購買BNT疫苗，並送抵台灣「捐贈」給政府。回顧這25天以來，先有指揮中心「八大文件」、「原廠授權書」卡關郭董，後有行政院長蘇貞昌公開酸言「疫苗能不能進來，要看疫苗生產原廠有沒有貨、它要不要賣，以及它願不願意賣給郭董？」民進黨一切的操作都是要告訴民眾「買疫苗沒這麼容易！」沒想到當郭董捨棄本位主義，政府也找了台積電進來後，「順勢」公開授權，並讓蔡英文公開感謝郭董及台積電！未來如採購順利，「政府授權」定是頭功！如同日前賈永婕、黃光芹的物資捐贈事件，蔡英文一通電話，就又是「攬功」於政府，神準算計、兩波操作成就了蔡英文個人美名，在其團結抗疫的美名下，又有誰回過頭記得逝去的人命！

疫情嚴峻，民進黨仍不忘政治鬥爭及算計，除了前述砲打雙北市長、疫苗授權、物資捐贈的操作之外，諸如將破口由「諾富特3+11」巧妙嫁禍給萬華、北高兩市針對高齡長者疫苗接種的口水戰、立法表決「紓困4.0」預算否決在野黨調閱「3+11」會議記錄及疫苗公開審查等，都顯現一連串鬥政及利益算計的斧鑿斑斑！

民主政治，贏者全拿！回望民進黨執政過程本就是鬥爭得來，但如同西漢名家陸賈對漢高祖劉邦所言：「居馬上得之，寧可以馬上治之乎？」我們不求領導人雄才大略、睥睨四方，只求其能「貪天下之生、怕一人之死」！真正以人民身家性命為本，否則就如同台南市長黃偉哲在端午節臉書所言，蔡政府終將被台灣人民「粽盼親離，保持距離」！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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