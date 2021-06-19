美國總統拜登上任來首次外交之旅，前往歐洲參與5場高峰會議，特別是G7與北約峰會，拜登想要重拾主導權，畢竟美國全球霸權需要盟邦支持，尤其是中國近年在國際外交與地緣經濟的發展，讓美國若有芒刺在背。

這次G7峰會中，兩大集團相互拉鋸，美英加的五眼聯盟，法德義（及歐盟主席）的歐盟集團，日本的菅義偉是到此一遊，刷存在感的。拜登歐洲行的重點，除了修復美歐關係外，就在鼓動盟友共同籌組「抗中聯盟」，因此歐盟領袖對於拜登前訪感受複雜，一方面是歡迎美國回來，一方面擔心被牽拖到中美對抗漩渦之中。

果然在G7領袖會議公報中，提到中國人權、台海和平、新冠疫情調查3項，另外也以未點名方式談到強迫勞動，這是G7峰會公報首次談到多項中國議題。隔一天，北約峰會公報也指出，中國對於國際秩序與北約安全「構成了系統性挑戰」，國際媒體與評論多認為拜登取得勝利，西方團結對抗中國的大風起兮，甚至新冷戰將至！

然而，報導指峰會討論激烈，但歐盟國家仍同意公報內容，主要是德法義3國皆是美國盟邦，針對美國強烈要求的內容，若完全拒絕將破壞G7體制、甚至盟邦關係。但實際上，從會前與會後歐盟領袖發言可知，歐盟國家以「不同意見書」方式，表達其實並不贊成拜登的反中訴求。

首先，德國總理梅克爾雖然將在9月離職，梅克爾時代即將結束，但她一貫仍以現實主義的謹慎評估角度，在北約峰會之後，發言提醒北約將中國指為威脅的決定「不應被誇大」；梅克爾同時強調在處理中國問題時，必須找出「正確的平衡點」，既不低估中國，也不加以高估。

其次，法國總統馬克洪則在拜登啟程前往歐洲的同時，在一場演講與記者會中表示：「我們對於印太戰略的態度是不與任何一方結盟。我主張法國在此問題上採取的路線、但願也是歐盟的路線，是不成為中國的附庸，也不與美國保持一致。」他說的「不與美國保持一致」才是關鍵，很顯然是講給拜登聽的。

隨後，在G7峰會結束後，馬克洪表示：「G7不該成為反中的俱樂部，在應對氣候變化、國際貿易以及發展政策等問題上，仍需與中國展開合作」。此外，針對北約的新戰略觀，他犀利地指出：「北約需要制定針對俄羅斯的戰略，而中國不應該成為北約的優先考慮的對象。就我而言，中國不是大西洋地理的一部分，否則我的地圖就有問題。」

法德領袖在G7峰會前後的發言，就像是針對峰會公報的不同意見書，顯示歐盟國家與美國之間仍有信任裂痕與對中政策的差異。主要原因是歐盟國家過去特別對於川普政府單邊主義的深刻感受，也對於美國政治體制與政策延續惴惴不安，面對日益激烈的中美對抗，歐盟認為應該發展自主戰略觀。

歐盟國家希望在中美兩極對抗格局下，建構歐盟的戰略自主，我認為可能形成「G2-plus」體制，雖然歐盟還不足以成為第三極，但是在重要議題上，歐盟可以扮演關鍵第三方角色。去年底通過的「中歐全面投資協定」即是一例，不顧美國政府勸阻，仍然如期簽訂，雖然一波三折，但上周歐洲理事會主席米歇爾仍然強調協定的重要性。

不過，歐盟戰略自主顯然是知易行難，在經濟議題上或許還有空間，但是歐盟國家多數是北約組織成員，身為美國軍事同盟（多數國內還有美國駐軍），自然在有關國家安全議題上，很難不與美國同調。至於這次歐盟國家對於拜登抗中聯盟的「公報附和、發言反對」，也可謂是一種平衡作法，維持與美國的傳統盟邦架構，也維繫與中國大陸的經貿合作關係。

後續美歐在針對中國大陸的對抗性政策協調上，將會持續磨合，可以確定歐盟國家在抗中議題上，不會一路跟隨美國到底，不會恢復到冷戰時期的同盟關係與圍堵政策，抗中大戲的主角還是美國。

（作者為前國安會副祕書長）

（作者為前國安會副祕書長）