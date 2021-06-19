隨著全球疫情陰霾逐漸褪去，世界經濟開始步向正軌，市場關注焦點也轉向「促成長」，這也讓沉寂許久的中美經貿談判重新浮上檯面。大陸副總理劉鶴1周內與美國貿易代表戴琪、財政部長葉倫視訊對話，緊接著兩國商務部長也進行交流討論，中美經貿風向開始轉變。

官方對抗 民間合作

這幾次對話並未宣布任何實質成果，但從會後新聞稿來看，雙方都認同發展雙邊貿易非常重要，也認為有必要坦誠解決雙方關切的議題。中美檯面上對抗歸對抗，檯面下仍有合作的需求。特別是後疫情時代，如何透過溝通對話化解彼此疑慮，加速經濟成長，不只攸關中美雙方利益，也牽動未來全球經濟復甦的步調。

自貿易戰開打以來，中美經貿關係出現裂痕，但相互依賴程度有增無減。根據中國海關統計，2020年中美雙邊貿易總額5867億美元，較2019年成長8.3%，已逼近貿易戰前的高峰水準。其中大陸對美貿易順差高達3169億美元，比貿易戰開打前（2017年）還多出15%，其中有數月甚至創下歷史新高。

從投資面來看，外人直接投資（FDI）金額雖大幅下滑，但部分企業對中國布局依然很深，日經亞洲最近一篇報導指出，美國科技大廠蘋果2020年採用的中國供應商，從2018年42家躍升至51家，首度高於台灣供應商家數。今年前4個月，陸企赴美納斯達克上市籌資金額來到66億美元，較去年同期成長8倍，更比2019年整年35億美元翻了將近1倍。這意味貿易戰並沒有讓中美經貿與投資關係脫鉤，在市場力量驅動下仍能維持連結。拜登即使延續川普抗中路線，民間卻更傾向中美將在競爭中創造合作的元素。

美國參議院剛通過的《美國創新與競爭法案》（USICA），以全面扶植美國新創及科技產業發展為立法宗旨，希望贏得與中國的科技競爭，美國商界卻擔憂，部分條款可能影響未來美國企業在大陸的投資與營運，尤其是半導體及醫療器材產業，受到的衝擊可能更大。他們大聲疾呼，應該修訂部分爭議條款，同時也希望拜登政府不要設置新的貿易壁壘，以免衝擊出口、傷害就業，甚至進一步拉抬物價。

這樣的呼籲，有其道理。5月美國消費者物價指數（CPI）年增5%，創下13年來最大增幅，剔除能源及食品的核心，CPI更是大增3.8%，寫下29年新高。通膨壓力愈來愈大，其中一部分是基期因素使然，但進口原物料及相關貨品價格大幅上揚，是不容忽視的重要因素。值得注意的是，關稅扮演的關鍵角色。

調降關稅 中美兩利

美國對中國進口商品課徵的關稅，依舊受限於第一階段貿易協議，對高達2500億美元商品課徵25%關稅，1100億美元商品課徵7.5%關稅。根據彼得森國際經濟研究所（PIIE）統計，2021年美國對中國商品的關稅，平均高達19.3%。知名信評機構穆迪出具的報告更指出，中美貿易戰所帶來的高昂關稅成本，不僅大部分轉嫁給美國進口商，大大加重美國企業的負擔。如果關稅繼續存在，接下來恐怕不只會加劇進口商或企業的成本壓力，更會進一步傳導至美國零售商，從而推升消費者物價。

換句話說，降低中國進口商品所課徵關稅，將可減緩美國的通膨壓力。對快速復甦中的大陸而言，也需要美國這個外部市場的支持。美國仍是全世界最大的消費市場，擁有其他國家無法比擬的消費能力，更是大陸重要的出口市場與順差來源。調降關稅不只美國得利，大陸也將受益。更不用說，大陸要推動科技自立自強，仍需大量外部技術的奧援。若能透過貿易談判，彼此交換利益以解除部分科技管制，必能收事半功倍之效。

中美都有動機與誘因重回談判桌，但步調可能得再快一點，一旦通膨失控或疫情再度復發，重啟中美經貿談判，恐怕又將遙遙無期，此刻正是時候。