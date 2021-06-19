立法院本會期臨時會最一天通過行政院的「紓困4.0」，在規模高達2600億元的追加預算中，只小刪了5億100萬元，而且所刪的預算與衛福部完全無關，只是一些外圍的業務，可見在野黨對政府防疫與紓困的高度配合；然而，面對在野黨基於保護人民安全等考量的提案，執政黨立委竟仗著人數優勢，全部封殺。

執政者只要權力和資源，卻完全不接受任何監督，如此有權無責在民主國家可說是聞所未聞，民進黨政府真的太可怕了。

細究在野黨的提案，無一不是政府本來就該面對、執行的事項，不料，蔡政府不但一路說謊逃避、敷衍塞責，甚至當在野黨立委提案要處理時，民進黨立委還全部予以否決，連一絲絲面對真相、讓全民得到更多保障的餘地都不留。究竟是什麼樣的心態和心腸，可以讓綠委們，一路護航執政者到如此無情且無恥的程度？

眾所周知，台灣自5月中旬飆漲的疫情，起因是所謂的「3+11事件」，而這是由民進黨不分區立委范雲與洪申翰對疫情指揮中心下的指導棋所致。

這波疫情已造成超過500人死亡，而且人數還在上升中，人民當然有權利知道當初的「3+11會議」是怎麼一回事。過去每個造成重大死傷的公安事件，政府都會組成調查小組，為什麼「3+11」的會議紀錄卻可以不必公開、無須究責？

之前疫情指揮官陳時中公開甩鍋給副手、辯稱沒有會議紀錄，已經是低級到不可思議，如今整個民進黨立委居然敢聯手消滅在野黨的提案，不讓「3+11」的會議紀錄公開。問題是，民進黨不會永遠執政，檯面上的官員、立委也不會永遠在位，「3+11」的真相豈會永遠石沉大海？

大家都是明白人，深知越是有問題才越是會要想方設法藏匿、封存，若是問心無愧自然就會坦蕩蕩、資料攤在陽光下又何妨？民進黨窮全黨之力就是不敢公開「3+11」的始末，老實講，箇中原委眾人也可猜到八九不離十，只怕連陳時中自己都知道疫情高漲終究與「3+11」有一定的關係，才會如此忌憚。然而，天道好輪迴、蒼天饒過誰，這些昧著良心的綠官和綠委們，午夜夢迴能不心驚？

其他還有多個與疫苗相關的提案也全數被綠委擋下，包括國產疫苗緊急授權使用（EUA）的審查過程需公開直播、國產疫苗須經三期人體試驗後才能讓國人施打，以及衛福部須重新檢討國產疫苗採購合約及購買價格等。老實說，這幾個提案根本就是民主社會的基本要求，試問有哪個政府花了人民大把大把的銀子，卻可以完全不必說明錢是怎麼用的？如果換作民進黨是在野黨，可以接受這種一路蓋牌到底的決策模式嗎？

此外，目前已有多支新冠疫苗可供選擇，國產疫苗通過三期人體試驗後再施打的要求，合情合理也合法，如果蔡政府就是硬要讓國產疫苗僅僅二期解盲就直接上陣，在人民信心不足的情況下出現拒打潮，但又沒有其他足夠的疫苗可以選擇，那麼台灣的疫苗覆蓋率恐怕會維持在低檔，甚至最終成為全球解封下的鎖國之島，這對人民的生活和經濟所造成的傷害，總統蔡英文能負責嗎？

（作者為資深媒體人）