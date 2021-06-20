民國51、52年(1962、1963)，也是台灣經濟快要起飛，美國對台灣的軍經援助將要取消的時候。蔣介石在國庫日益充盈，又知道可得到一些美國鷹派友人的默助，乃決心重提舊事。蔣介石心裡仍然念著吳大猷，民國51年(1962)乃請蔣夢麟出面，致電吳氏邀請返國接任胡適辭世後中央研究院院長一職，吳氏因正欲完成其著作《散射量子論》而婉辭。

民國52年(1963)，中研院王世杰院長再邀吳氏返台籌劃恢復物理研究所，吳氏雖曾返台指導，停留不久後復返回紐約任教。蔣介石一時無法邀請到吳大猷重作馮婦，乃把目光指向外國物色人才。蔣氏發現以色列的處境和台灣最為相似，都是小國寡民而外有廣土眾民的仇視鄰居。

事實上蔣介石對猶太人並不陌生，蔣氏年輕時在上海灘混跡股市時，即對猶太人多有來往及瞭解。民國52年(1963)初，蔣氏召見曾在民國47年(1958)金門砲戰期間，主持國軍後勤補給，表現非凡的陸軍供應司令唐君鉑(註八)中將，賦予特別任務。

要求唐君鉑以中華民國原子能委員會代表身份，出席當年(1963)在維也納之聯合國國際原子能總署年會，相機與以色列代表聯絡，洽談雙方之可能合作事宜。唐氏奉命後，準時安排赴奧地利，並在大會酒會中，直接與以色列原子能委員會主席柏格曼教授 (1903~1975,Ernst David Bergmann) (註九)結識晤談。

據唐氏稱，他和柏教授，都是英國劍橋大學的畢業生，事先雖不認識，但二人話匣子打開，極易談入主題。唐君鉑乃代表蔣介石，邀請柏格曼教授秘訪台灣。柏教授欣然接受，並推崇蔣委員長是他最崇敬的二戰英雄，將儘速安排前來台灣晉謁蔣介石總統。

國際原子能總署年會後不久，柏格曼秘密抵台訪問。蔣介石待之以上賓之禮，特派唐君鉑陪同柏氏，前往日月潭涵碧樓闢室密談，由唐君鉑負責全程翻譯，不假手其他翻譯人員。據唐君鉑稱，密談前後歷時三天。

蔣介石向柏教授表明希望發展核武以及火箭飛彈的想法，柏教授則回應，認為以台灣的經濟能力及人力資源，皆勝過以色列，應可達成此一構想。但現代國防力量，除了核武以及火箭飛彈以外，電子也是極重要的項目，建議蔣介石應予同等重視；蔣介石也立即接受了柏教授應重視電子研究的建議。

蔣介石復提到從事高科技事業所需科技人才的問題，柏教授指稱，最穩健而快速的方法，就是利用軍中已有的研究所畢業以上人才，加上向國內外招募，短期內就可以解決人才需求問題。蔣介石復追問搞這三項國防高科技研究，最基本的科技骨幹大概要多少人。柏教授答稱，依以色列的經驗，大概物理、化學、材料、數學、電子(含電機)、航空、機械、管理科學等等各科，總共起碼要五百人。

蔣介石再追問，三案(即核能、火箭、電子)並舉，要多少經費，費時要多久。柏教授回稱，依以色列核武建設的經驗，幾百萬美金就可以起步；其他項目，相去亦不太遠。至於可看到成效的時間，不能嚴定，要看主要設備對外採購獲得的時程，參與人員的素質及表現，因國內或國外知情人士的反對而形成的阻礙等等始能確定。

但祗要下定決心，努力以赴，五至七年時間，可以看到成績。柏教授進一步說明，美國當年研製原子彈，所以要投入六十萬人，投資美金二十六億元以上，原因在當時對提取核武原料U-235及Pu-239的知識尚不完備。美國為了搶時間完成原子彈，乃把所有可能的五種以上提取原料方法同時並舉地進行，故在四年多時間，即予完成，時間是爭取到了，但人力及財力自然增多。（待續）

註八：唐君鉑(1910~1999)，廣東中山人，其身世有兩種不同說法，一說唐的父親名唐斗祿，育有4子，而唐君鉑排行第4。另一說唐的父親是中華民國首任國務總理唐紹儀。幼年時代即隨父母旅居河北唐山，後入交通大學預科，畢業時，適逢1928年5月3日爆發濟南慘案，唐氏乃投考黃埔軍校。有自稱黄興之子與唐氏同為黄埔同學者，唐氏為六期生；但亦有資料稱唐氏為九期生。極可能情況是，唐氏確為唐紹儀之子，投考黃埔後蔣介石乃以黃埔學生名義，派赴英國，亦掛名於英國皇家軍中，而實際則在劍橋大學就讀。唐氏曾面告筆者稱，其係中國從劍橋大學部修完學士學位，而後又入研究院讀完碩士學位之第一人。在那個時代，若非國家支持，何能在英國讀書長達七年。唐氏赴英就讀應為1930、1931年間事，唐紹儀於1938.9.遇害，唐君鉑即兼程回國，蔣介石留任唐君鉑於侍從室為參謀，亦為英文秘書之一員。1971年10月間，筆者隨唐氏赴以色列，請柏格曼教授協助，情商以色列投票反對中共入聯合國。回程途經曼谷，時駐泰國大使為沈昌煥，沈氏特邀唐氏晚餐，二人狀極熟稔。筆者好奇，後問之於唐氏，唐氏笑稱，以前和沈大使在總統面前一起工作。唐氏有一自傳，在自傳中唐氏詳述其經歷，在兵工副署長以前，皆為在部隊中的職務，如連長、營長之類；其在英國，亦為皇家軍中職務，並無在劍橋大學求學七年的事。事實上唐氏這些自傳上的經歷都是真的，但都屬掛名，在英國則在劍橋讀書，回國後的工作所在地則是蔣介石的侍從室。唐氏是一位沈默寡言型的人，徐蚌會戰後不久，蔣介石看到年輕的唐君鉑在面前，乃詢問國府撤退之地，以何處為最佳去處。唐氏報告稱，應撤往台灣。蔣介石好奇，平時從不多言的人，何以一下子變得如此堅決，乃詢其故。唐君鉑稱，我留英七年，知英國近代有兩次大難，一為拿破崙擬征英，一為希特勒擬渡海，皆因英倫22公里海峽而無法橫渡，最終皆使英國獲勝。今台灣海峽寬100多公里，中共攻台將更為困難，台灣亦可利用海洋與友邦聯繫，故宜撤往台灣，徐圖再起。蔣介石聽後經一夜思考，第二天召見唐氏面致嘉許，並下令任唐氏為兵工署副署長，負責把所有兵工廠立即撤往台灣。唐氏擬妥計畫之後，立刻在漫天戰火之中，將分布大陸沿海地區的幾座大型兵工廠，比較完整的撤遷赴台。這些大型兵工廠包括濟南兵工廠、南京金陵兵工廠、上海龍華兵工廠、廣州石井兵廠，以及各處槍械彈藥庫、軍用器材庫相關的軍用武器與物資，還有就是能搶運到的黃金及銀元等，都在唐君鉑的苦心擘畫下，基本上完整撤遷來台。由於唐君鉑圓滿完成大陸4大兵工廠撤遷台任務，蔣介石於民國39年3月在台北復職後，即晉升唐君鉑為兵工署署長。也就是說，蔣介石認為唐君鉑，就是俞大維的接班人。唐氏事後的表現，也証明蔣介石沒有用錯人。1999年2月14日唐君鉑辭世時，中山院在台北市第二殯儀館開追悼會，筆者特前往行禮致祭。遇一年長者，自稱係黃興(克強)之子，與唐君鉑同為黃埔六期生，因家庭關係，故二人交往特多云。這位黃將軍稱，唐氏係唐紹儀之子，故蔣介石特予栽培。黃將軍亦稱，唐君鉑畢生遺憾，在希望蔣介石為其父平反，惜終未如願。故唐紹儀之死，仍為懸案。

註九：柏格曼教授(1903~1975)，出生於德國，1927年獲柏林大學化學博士學位後留校任教，1933年因希特勒執政迫害猶太人而出走英倫，參與英國國防科技研究，聲名鵲起。二戰勝利後參與以色列建國，與本古里昂(1886-1973,David Ben-Gurion，第一任以色列總理)，裴瑞斯(1923- ,Shimon Peres現任以色列總統)三人，早年被稱為以色列核武鐵三角。核武研製技術方面，自以柏格曼教授為主。故柏氏創立以色列原子能委員會並任主席多年，亦兼任以色列國防部顧問，在以色列國防科技界及政壇，享有崇高地位。蔣介石於1975年4月5日逝世於台北，柏格曼教授則於1975年4月6日逝於以色列，幾乎是在同一個24小時內相繼辭世。這一對異國友人，無形中好像要桃園三結義，不是同年同月同日生，但願同年同月同日死乎！