截至6月15日端午節為止，65歲以上染疫往生者，占到九成；長輩們染疫後的重症比率及死亡率，都高於其他的人口族群。而這也是為什麼，在端午節的三天連假期間，中央流行疫情指揮中心分派疫苗給各縣市政府，地方行政首長進行施打的對象，除了政府官員、防疫人員、醫護人員以外，主要是高齡者75歲、或甚至85歲以上長輩為主的原因。

在這種情況之下，政府並沒有考量到，老人家們前往施打疫苗，一定要有家屬或看護扶持、陪伴，各縣市的接種地點，無不成為群聚的熱點。

「一人染疫，全家確診」，是第三級防疫警戒期間的重大警訊，也是疫情防治的力有未逮之處。對於家中有失能/失智的長輩、以及「雙老家庭」來說，第三級防疫警戒的施行與延長，不但使得社區機構和家庭照顧的功能大幅降低，也同時增加家庭群聚的可能性。而由於各級學校的停課不停學，用電腦或手機進行的遠距教學，對於雙薪家庭而言，無法將子女送到安親班、課輔班、才藝班、或其他各種補習班，就需要「自己人」、而不是「外人」照顧在家的學童/學生。此時，年齡較長的親人、或是有的祖父母，就必須要扮演「超級阿公/阿嬤」的角色。

檢視65歲以上的長輩們，是現有往生同胞的最大族群；其原因就在於，生理退化、疾病發生比例高、而且很多都有慢性疾病史，從而使得健康的維護和預防，變得更加困難。另外，有些長輩住在住宿式服務的長照機構，再加上不良於行或移動能力有限，而必須坐輪椅或躺在病床上。

種種原因都使得長照機構變得容易群聚，進而感染或甚至傳播病毒給醫護人員、家人與看護。雪上加霜的還有，機構經營者提供的住宿環境，在安全、衛生、空間、通風方面，本來就容易受到各界的詬病。平常就被質疑的飲食調理和醫療看護的專業能力，在這次的防疫警戒期間，更成為群聚染疫的防治重點之一。

由於就算是處於第三級的防疫警戒，老人的福利服務，仍然必須常態性的進行，沒有辦法「滾動式檢討」、或甚至停止。例如：在宅的服務有必要繼續維持，居家服務員要有工作，才會有收入。而且，還有兒女或其他家人的長輩們，並不一定是住在同一個屋簷底下，因此，很多時候還是需要地方上的社福單位與協會的到宅服務。每天光是備餐送餐、代買生活用品、到宅沐浴、環境的基本清潔，只要是接受政府補助的社福單位/協會，契約上面有勾選能夠提供的服務項目，在警戒升級、疫情惡化的期間，接受服務的長輩們，他們的需求並沒有減少！做為服務的提供者，居服員為了維持生計，在染疫高風險的環境下，工作還是照做，防疫變成只是個人的問題。

綜合以上所言，在防疫期間，政府應該針對年長者提出短中長期的因應對策如下。在短期（一個月），優先提供足夠的疫苗進行施打，中央流行疫情指揮中心，必須清楚的公告，分配給各縣市疫苗數量的標準或計算公式。確診的年長者如果多半是重症，則後續的安置和照護，必須有可以遵循的作業規範。

在中期（三個月，今年夏季的九月底），必須檢討兩點：第一，在家庭與醫院、安養機構、長照中心的老人照護，如何協助並教育國人同胞，避免再發生到院前死亡、才知道確診染疫的事情一再發生。第二，政府的責任就是爭取到更多的疫苗。無論是海內外、政府或企業捐贈或購買的疫苗，對於爭議很大的國產疫苗問題，蔡英文總統應該領導國人，在三個月內填補至少4000萬劑以上的疫苗缺口，並解決目前「患寡，也患不均」的災難。

在長期（一年，2022年的端午節），必須檢討長照2.0的兩項政策措施：首先，檢討2017年實施的「ABC社區整體照顧模式」，為什麼沒有辦法在第三級防疫警戒的期間，發揮原本預期的綜合效益。在此次的緊急危難時刻，過去將社區長照資源分為長照旗艦店（A級）、長照專賣店（B級）、以及長照柑仔店（C級）的措施，受制於病毒的快速傳播、端午節之前的慘烈疫情，資源的提供者、協助者、受惠者，人人自危的情況底下，各層級的單位/機構的運作，各自為政。

中央流行疫情指揮中心和各縣市的行政首長，強力主導疫情的防治，雖然不會是未來的常態，但卻提醒我們：受創傷的生理與心理之康復，是一條漫長的路。至於之前，總統所提出的「一個國中學區一日照中心，一個鄉鎮一住宿機構」，是否也要檢討未來要如何參與新冠疫情的災害重建。