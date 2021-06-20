6月18日美國CNN報導，中國接種新冠疫苗已經接近10億人，19日美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗給台灣。兩者不必然有關，但是民進黨政府在這一波防疫失當，已經民怨四起，美國若不再加速疫苗援台，恐怕民怨很快會衝垮蔡政府。

對於美國捐贈疫苗，駐美代表蕭美琴說得很清楚：「我知道許多國人的焦慮。我在美國生活近一年，更體會周遭確診人數不斷攀升的煎熬和恐懼。」蕭美琴還說，美國此時願向全球分享美國政府自身採購的疫苗，並優先納入台灣，也是「良善力量」的循環。這次援贈對台灣是及時雨，也是美國對台灣展現關懷與支持的具體行動。就像親自訪問台灣力挺的參議員所說，美國不會讓台灣「孤軍奮戰」。

這裡有兩個關鍵詞，良善力量、孤軍奮戰。美國若真的對台發揮「良善力量」，絕不至於在台灣已經超過13000人確診，538人死亡之後才來援助台灣。猶記得5月26日AIT處長酈英傑還暗示，美國不急著向台灣送新冠疫苗。當時台灣的本土疫情已經大爆發，為何不及時伸出援手？

可見美國對台的「良善力量」，是在大陸表態疫苗援台，以及藍營人士紛紛表態捐贈疫苗，與逼迫蔡政府大量購買疫苗提案進入立法院之後，不得不為的操作。因為民怨若衝垮民進黨政府，美國在東亞將失去一塊重要堡壘。這也是美國不會讓蔡政府陷入「孤軍奮戰」危機中的主因。

台灣人以人命換來250萬劑美國的援助，讓民進黨感激涕零，但是對於亡者，他們不覺得愧疚嗎？這些亡者，有多少人去年投票支持蔡英文，他們難道不是民進黨眼中的「良善力量」嗎？

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