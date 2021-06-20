蔡英文總統為了挽救急墜的民調，公開打了幾通電話，親自出馬做損害控制。

她首先打給賈永婕，希望止血，但又怕太過明顯，就先打給黃光芹和貢寮阿嬤。她告訴永婕「妳是美少女這件事，我120%更可以證明」這種文青式囈語，能否喚回年輕族群的支持不得而知。早知如此，總統應該先打給自己的小編和1450，免得還要親自出面善後。

如果蔡英文不在臉書上暗示政府效率不輸給賈永婕，自曝其短，引來眾怒，也不至於必須出動側翼與網軍護駕，攻擊賈永婕，指責她別有用心，分裂台灣。事情鬧大，總統只好致電安慰賈永婕。

口口聲聲說要團結抗疫，又放任網軍攻擊地方首長、學者專家甚至行善藝人，只要意見不同，一律出征，嚇得許多人心中有1450，人人自危。

新北市長侯友宜就曾不堪其擾，呼籲蔡總統約束手下。既然蔡統統無法像一些國家領袖打電話給藥商交涉疫苗，至少約束一下1450。否則就像網路上流傳的相聲段子，還沒打新冠疫苗得先去打狂犬病疫苗，免得遭瘋狗咬了。

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