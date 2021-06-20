初訪大陸東北，原愚笨的以為哈爾濱終年冰天雪地。在下飛機的那一刻，氣候的涼爽舒服，相較於台灣的酷熱潮濕，怪不得從導遊的嘴中得知北京人稱東北為「避暑勝地」。或許因為東北地區的同胞習慣了酷寒，這樣十八九度的天氣，對他們來說有如夏天，街上的人們穿著短袖短褲的；而來自台灣的我們，因處於熱帶氣候，在東北這樣的溫度到了夜晚，我已默默地將輕羽絨外套披上，走在街道上與當地人形成強大的對比，甚至被指指點點被當作笑話般討論，現在回想起來甚是好笑，是個有趣的經驗。

七三一歷史絕不能忘

遊覽車開在哈爾濱的街道，濃濃的俄羅斯風味，這樣的異國風情彷彿置身歐洲，只可惜著名的聖索菲亞大教堂因在做維護整修，我們也只能與充滿鷹架的教堂拍拍照，坐在旁邊廣場椅子上靜靜欣賞它的美。中央大街上繁華熱鬧，不同於柏油的地磚，導遊解說這地磚的故事，當初為解決因氣溫造成的修繕問題，才有了這樣的設計，不知道的人還會以為是造型呢！走著走著我們一行人走到了馬歇爾冰棍，人手一支冰棍，展開了我們的體驗之旅。

印象深刻的七三一部隊罪證遺址，日本對於中國人民的殘暴、活體實驗、細菌戰，令所有同行的團員，邊聽著解說員嚴肅的講解，眼眶也漸漸紅了起來，所有人心情是沉重的，但結束時解說員說了一句很有意義的話「創建這樣的館，並不是為了加重民族的仇恨，而是了解歷史的真相，警惕其中的教訓。」頓時心中的糾結被解開了。是啊！歷史會過去，但絕不能忘。

搭乘高鐵的驚豔

這九天我們跨省參訪，主要的交通工具「高鐵」，也開了我對中國的眼界。在台灣有許多對大陸的刻板印象，我們對大陸的發展可說是霧裡看花，甚至印象還停留在不發達、開發較慢，實際到訪實在驚艷。從進站時相當於航空標準的安檢、科技化的閘門，到舒適乾淨的車廂，出站後清楚的動線引導，這樣的交通建設可說是非常完善。後來去參觀了製作維修高鐵的車廠，第一次位於不同的視野窺探高鐵列車的奧秘，得知現在的技術人員都是一群三十左右的青年人，致力於這樣交通建設的發展，回頭看看在台灣的我們不勝唏噓。原來大陸並非我們想像中的落後，甚至遠遠超越我們的能力。

難忘的燉鍋風味

來到瀋陽的第一夜，我們參與了一場盛大的宴會。進入宴會會場，馬上被眼前的景象震懾住，金碧輝煌的餐具、大規模的宴請，官員熱情招待，特色餐點道道美味。每道餐點雖然份量少，但菜色多變化，我想那一夜郁主席帶領著瀋陽的官員熱情地與參與的團員們逐一認識寒暄，現今回想起來，人生能有幾次的機會參與這樣的盛會，與大陸的官員們交流。

台灣和東北的相同命運

多場的座談會與交流會中，王杰主任的一番話，最觸動我心。追朔歷史的根源，許多時間課本上沒有寫的，針對九一八事變後日佔東北及馬關條約割讓台灣，兩個地方皆被日統治，但歸還時台灣這裡卻出了問題，引申到現在的統獨議題。針對這樣的問題做了歷史的追朔，身為中華兒女的我們，實在是不可否認我們的根確實是在中國，不過也因兩地區發展的不同讓我們彼此的思想文化有了差異，台灣的選舉制使我們擁有了難人可貴的人情味，在聽到這段時，心中是感動的，畢竟能有這樣的「溫度」真的很幸福！

來到丹東的那天，雖然天空不作美，但在這陰雨綿綿的天氣眺望著只隔一條鴨綠江的北韓，格外有氣氛。站在鴨綠江斷橋上，一邊是充滿高樓大廈的大陸丹東，一邊則是如同荒郊野外的北韓。北韓對我們來說是個神秘的國度，甚至這輩子可能都沒有機會踏上這個國家，如今我能夠站在丹東這片土地僅隔著一條江的距離靜靜欣賞北韓，站在橋上的感覺是言語無法形容的。

隔江與北韓相望

這次的活動除了豐富的參訪行程以及美味的佳餚，我很感恩老天爺安排我認識了一群摯友，在這人生地不熟的環境彼此相互扶持。每當一天的活動結束準備要回到飯店時，我們便開始討論今晚的「私人行程」。我們一起打車到了長春的桂林美食街，那裡就像台灣的夜市，有許多的攤販和餐車，烤串、烤冷麵，美食佳餚一道接一道；還去了洗浴中心，體驗東北人的洗浴文化，阿姨將香噴噴的牛奶倒在我的身上，並用毛巾大力的搓洗我的身體，本以為每天洗澡的我們會乾淨一些，沒想到搓下來的角質也是厚厚一層啊！刺激的密室逃脫也不能忘記，我們六人一起闖關解開所有謎題，在場內絞盡腦汁、一起尖叫一起笑，店內堪稱最困難的主題，也在我們的合作之下，成功破關！短短的九天行程，走訪了東北幾個城市，不禁讓我開眼界，更讓我得到了難人可貴的友情！（張容慈）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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