台灣還有知識分子嗎？走過台大，做為一個非台大人，不好說沒有；但行經社會系，最近立法院的一些蠻幹的情境浮上腦海，不禁想起年前一群台大友人講的話：「我們都以為台大法律系誤國，其實，台大社會系也誤民。」

一場新冠肺炎疫情讓出身大學的立委的言行現了形。社會系號稱以追求民衆福祉為宗旨，怎麼會以前在課堂上講得頭頭是道，三不五時還帶著學生走上街頭，滿口社會公平、司法透明和程序正義。現在當上立法委員，居然完全和權勢靠攏，冷血到連保護人民性命的疫苗採購都唯黨命是從。南懷瑾說：仗義常是屠狗輩，負心總是讀書人。明代學者曹學佺說：英雄每多屠狗輩，俠女從來出風塵。當一堆無良的官員和學者紛紛將新冠疫情延燒的破口推給萬華老人茶室時，想想講義氣的多半是一般民眾，常幹負心事的卻不乏知識分子。人民啊！早點看透一些讀書人的嘴臉吧，別期待他們會見義勇為了。

美國前總統柯林頓曾消遣在野黨說，他們只會反對、反對、再反對。立法院院會紓困4.0追加預算案三讀，執政的民進黨居然對於8項疫苗相關的提案全部封殺，不禁讓人有時空錯亂的悲涼。看看這62位反對的立委名單，無品的讀書人正是其中主要的影舞者。這不叫悲涼，甚麼才叫悲涼？

民主的精髓是透明，為甚麼防疫破口飛機組員3+11開放的會議記錄不能公開？高端疫苗申請EUA的審查過程又為何不能比照美國FDA審查公開直播，讓全民專家檢視？

心理學家佛洛伊德指出，避免人們心生焦慮、恐懼和憤懣的三大要素是：可靠性、確定性和安全性。這也是現代政治追尋的目標。增加採購疫苗264.5億預算，加速購買讓國人有90%可打的4000萬劑疫苗，符合確定性；國產疫苗須經三期人體試驗後在安全有效前提下才能讓國人施打，符合安全性；調查假消息的傳播，符合可靠性。這些現代政治的價值豈能因政黨的利益考量而轉彎？黨又回到大於國的時代了嗎？

台灣現代的疫情防治、民生經濟和社會安全都亟待確定、可靠和安全的疫苗！全民對這些相關的重大政策，也都期待經由公開、公平、透明的決策，激發迎接病毒挑戰的行動共識，以趕快度過疫情延燒的難關。人民為何推選大學教授去當立委呢？正因為相信學者有品德、有良心啊！不能再讓人民悲涼下去了！想想那些等著區區十萬元紓困的百萬勞工吧。

（作者為國家公益發展協進會理事長）

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