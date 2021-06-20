疫情讓許多首長權力之路出現變局，陳時中疫情處理不當，被看破了手腳；林右昌和林姿妙能做好本份工作，民意支持度維持居高不下。喜歡敲鑼打鼓的首長，如鄭文燦與黃偉哲都銷聲匿跡了。但從最近的疫情看來，高雄市長陳其邁的表現超過預期，有可能成為爭奪後蔡英文時代大位的人選。

陳其邁有醫學與公共衛生專業背景，出道當立委也早，當然是因為老爸陳哲男與阿扁的關係，但也因為阿扁和父親的關係，讓他權力之路波折四起，首長之路比同輩的鄭文燦遙遠許多。

拖了十來年，好不容易參選高雄市長，卻因黨內初選造成的黨內裂痕，加上民進黨長期執政的包袱，及能言善道的韓國瑜來挑戰，陳其邁敗下陣來。看起來陳其邁除了自己的魅力不夠之外，時運也很不濟。

經過罷韓一戰，陳其邁終於成為高雄市長，但一直沒有亮眼表現，「兩年拚四年」的講法受到不少質疑。但疫苗施打過程，讓陳其邁的專業能夠有效發揮，不但有助陳其邁的連任，也有助陳其邁加入後蔡英文時代的總統大位賽局。

隸屬新潮流的鄭文燦與賴清德都有意角逐大位，非新潮流有可能推出一位人選爭總統，有阿扁支持的陳其邁，可能成為非新潮流推出的人選，當然，這要看林佳龍的動態，是否堅持下去。

角逐權力的基礎，不能只有個人表演和組建網軍，做好分內工作也很重要，這就是陳其邁浮出的主因。但看陳其邁前幾天飆罵市府員工，會讓人想到會不會在蘇貞昌之後，民進黨又出現一位新的酷吏？

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