前衛生署長楊志良，願協助染疫死亡者聲請國賠，民進黨說：「世界上其他國家，有類似情形聲請國賠的嗎？」這個問題應該反過來問，世界上其他國家，有政府把疫苗推掉的嗎？

美國因疫情死亡60萬人，如果美國政府像民進黨一樣拒絕疫苗，早就被人民告死了。

目前已知的，民進黨曾經推掉疫苗兩次，一次是東洋代理3000萬劑BNT疫苗，一次是婉拒代工AZ疫苗。中研院院士陳培哲說，若依當時東洋提出進口BNT疫苗的方式，「現在我們狀況應該和以色列差不多」。

政府想買買不到，這沒話講；但明明買得到疫苗，卻因為政府扶植國產疫苗的私心而落空，導致無辜的台灣人民死去，這個聲請國賠，不是天經地義嗎？

民進黨內有許多法律人，當然知道國家賠償的法律依據，因為難以辯解，就有了另一個套路，病毒是中國傳來的，「你怎麼不去向中國求償？」

如果認真去解釋，那就完了，因為就有「病毒是不是人工製造」的陰謀問題；也有「美國流出 H1N1病毒也要告嗎」的邏輯一致性問題；還有「向中國求償」的訴訟可行性問題；這些問題注定各說各話，也就達到了民進黨轉移焦點的目的。

因此最簡單的回應，就是接受民進黨的邏輯。民進黨喜歡「代位求償」，那就比照高雄氣爆模式，由政府賠償完人民之後，再向「中國」代位求償，相信民進黨的支持者，也能接受。

有時會看到網友抱怨，為什麼民進黨明明在說謊，還有那麼多人信；除了部分是1450假帳號之外，其實人性本來就雙標護短，對於喜歡的對象，自然會希望他是好的，符合自己的期待。

支持者並不是被騙，只是不希望自己的夢破滅。因此，如果民進黨做的事有道理，挺綠的網友辯護起來那是引經據典，義正辭嚴；如果民進黨沒道理，那就把焦點轉到別的地方，譬如說陳培哲是中共同路人；譬如說要求賠償應該找中國。

民進黨的高明，在於讓支持者覺得「我們是同一國的」。你仇中？我也仇中；你挺同？我也挺同。普羅大眾是生活在一個感受的世界，而不是一個邏輯的世界。

但這次的防疫疏失，民進黨的支持者沒辦法不產生違和感，不得不自我懷疑：民進黨不是愛台灣嗎，為什麼我媽媽等不到「中央的藥」過世；為什麼我沒有疫苗；為什麼我減班減薪、收入減少？

萬華也被人說是傾綠的，但這次的疫情，民進黨連萬華也污名化，這種被支持對象背叛的感受，說實在，很傷人。

蔡英文總統或許不是壞人，她只是為了扶植國產疫苗，而緊縮了國外疫苗的採購，她也不想看到現在這樣的情況。但好人做錯事，還是必須要擔起責任。

（作者為革實基金會副執行長）

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