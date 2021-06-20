5月以降的疫情危機，政治人物不意外的又創造許多經典的政治詞彙，除了博取聲量的用途外，更多是用來掩飾見不得人的動機。「同島一命」之說同樣如此，該詞既替執政者塑造全國應統一戰線對抗疫情的道德標準，實際上也達到了壓縮反對黨施壓力道的作用，只是這高尚的標準旋即被「全國陪雙北坐牢」的說法打臉，凸顯所謂的「同島一命」不過是為了要在野黨閉嘴，而「坐牢說」則是完全暴露綠營人士「防疫視同鬥爭」的醜陋本質。

然而兩個詞彙之爭，卻透過這場中央與地方防疫作為屢屢不同調的現象，顯示中央、地方權限僵化失衡的病症；同時也因缺乏因地制宜的區域治理概念，才會讓防疫警戒等級是否應分區解除，在道德綁架的因素外，無形中設下更多障礙。

事實上，肇因於憲政體制下的中央、地方權力失衡已久。長期以來，中央先是透過立法來掌握行政事務的管轄權，地方淪為配角附庸角色；再透過財政分配大權，徹底壓縮地方權限，多數縣市一旦爭取不到來自中央的預算補助項目，推動建設基本無望。

例如近期防疫預算多次追加已提高到8400億，地方可有得到自主運用空間？無一不是中央指示地方照辦的補助流程。而為此次疫情而設的「防疫條例」，其中第七條的帝王條款：中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施，更是讓地方完全喪失應對疫情實施彈性作法的可能。

關於分區解除三級警戒可行與否，日本防疫管制也非全國統一實施，例如最近東京和大阪等9個都道府縣緊急事態將於20日到期後解除，沖繩緊急事態則延長至下月11日。而疫情曾經無比嚴重的美國，得益於憲政體制讓地方有充分的行政權力，發揮了類似政策可予50州試點的優點，在疫苗施打逐漸普及後，各州也都有不同的防疫管制標準，顯見因地制宜有其必要性。

台灣的問題不是台灣太小。光是全台北、中、南、東乃至外島，各有山川海域的地理隔閡，產業發展不同、生活型態也各異，在疫情趨緩下，是否有必要讓都市與鄉下、讓工廠與農田、讓台北與台東等不同條件卻實施同一管制標準？美、日的做法提供了重要的指引。

因為憲政、財政的嚴密控制下，地方縣市長縱有英才也要大嘆無米之炊；過於細小破碎的縣市區域劃分，也讓區域治理難有效率。造成的後果是面對這場疫情，地方政府也只能媚俗的跟著「超前部署」這極為政治正確的詞彙，設法多做些花不了大錢、卻也功效極為有限的小確幸措施，只為了證明有在做事。憲法所謂的「地方自治」，除了選舉功能外，早已奄奄一息。

（作者為自由撰稿人）

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