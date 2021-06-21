為甚麼世界上，有許多人生長在窮國家、貧窮家庭，而有些人卻生在富有的地方，富有的人家。許多人含著金湯匙、銀湯匙來到世界，而有些卻是骨瘦如柴的降生。

這都是命嗎？

我家十分貧窮，父母皆因家貧，繳不起學費，未念過小學，結婚後生活當然十分困難。生我時母親由於營養極度不良，我生下來時，是皮包骨，頭上滿是皺紋，大家說生個小老頭來了。為甚麼這樣？難道能說出甚麼大道理來嗎？

日前弄得滿城風雨，世界媒體都競相追逐報導，英國王子膚色的種族問題，好不熱鬧。誕生在王室的王子、公主含著金湯匙來到世界，他們從一誕生，就開始享受人生富貴，是因為他們努力打拚的嗎？他們還沒來得及打拚呢？那為甚麼會這樣富貴？還不是那一句話，命好！那命又是甚麼？

究竟誰好命？

人生的命都掌握在創造宇宙主宰神的手裡，上帝為甚麼這樣安排各人命運，其奧秘渺小的人是無法透徹的。就以我的母親來說，自幼喪母，父再娶，生養眾多，全家兄弟姊妹超過十人，生活清貧難熬，好不容易出嫁，未想丈夫也是家貧如洗，未念過小學。

婚後日子難過至極，父親脾氣不好，偶有家暴。母親曾經想自殺，但是想到三個孩子怎麼辦？就活下來了。

母親的命夠苦了吧！但及至我們三個孩子都大學畢業，家庭生活立即改觀，母親夜盡天明了。後來孩子爭氣表現不錯，家中出了部長及院長級的政務官，一輩子被人看不起的王媽媽，在眾人面前，頭終於抬起來了。

母親雖然年輕時極度營養不良，但卻健康的活到了100歲，比起那些富有命好的鄰居朋友，60歲不到就走了，究竟是誰命好呢？

母親很早就信仰上帝，是虔誠的基督徒，她現在正在天堂享受永生之福，比起那些命好的人，未信主，現卻在陰間受苦受難，究竟是誰命好呢？

所謂命，都是上帝的安排，但人卻無法用有限的眼睛，看到無限超越上帝的安排。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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