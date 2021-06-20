算是一場「及時雨」嗎？美國政府贈送的莫德納疫苗20日臨時送達台灣，還從75萬劑大幅加碼到250萬劑，美方為了「搶救小英政權」的態勢很明顯。更重要的是蔡英文原先對國產疫苗的「死命執著」，政策終於不再獨尊厚愛了，這一個幡然悔悟的「轉念」致使台灣整個「防疫結構、政治情勢」都在周末前後產生轟然變化！

如今「放棄高端、撇開陳時中、擱置蘇貞昌」，蔡英文決意親自主導的這一波防疫轉向，總統府直接從「國安體系、駐美外交」兩方先出手。再加上周末前直接約見了郭台銘，與各方意外入局的台積電劉德音，「民間採購疫苗」以四點結論定調，顯然是為了快刀斬亂麻，重新主抓大戰略。

真正「打醒」蔡英文的，無疑是來自台灣基層民意對疫苗欠缺的諸多不滿最近灌爆蔡英文的臉書！洋洋灑灑各種「憤怨交錯」毫不遮掩，國際疫苗倘若再不到位，接下來就是逼近民進黨執政根基的徹底粉碎！只是，蔡英文真的誠心誠意要撥亂調整了？

5月中旬台灣疫情嚴重爆發，新冠病毒正式戳破了陳時中「牙醫的幻覺」所構成的「不專業指揮」！對照著雙北市長柯文哲、侯友宜從地方「快篩進擊」，徹底攻破中央指揮的「欲蓋彌彰」，證明了所有前後矛盾、破綻百出、雜亂無章的亂象，才是民進黨宣稱「超前部署」的背後真相。

疫情爆發全球皆然，但此前長達半年以上關於「外購疫苗」的拖延停滯，串成了政府每天各種難以計數的「扭曲專業、公然說謊、迴避究責、破壞體制」的百般爭議。如今雖然蔡英文開始「見風轉舵」，諷刺的是，扣除美、日兩國至今捐助的374萬劑，台灣現有疫苗中政府採購到貨的僅有區區112萬劑！而且立法院內才剛剛出手，竟然封殺了在野黨「指定購買國際疫苗」的臨時提案。

仔細推敲，原來蔡英文政府進入一種全新的迷戀：「Taiwan Needs Help」也可以是另一種「國際曝光的效應」！以一種「弱者待援」的姿態，恰好藉此取得各種國際官方更多的接觸往來機會。如同去年政府從上到下無不沉溺在「Taiwan Can Help」的國際讚美聲中，社會大眾最初給予政府信賴、服從的目光，助長也構成了政府「一意孤行、自我陶醉」的舞台。

如今這種將台灣搞成「丐幫托缽」的複雜氛圍，尤其顯現在謝長廷、蕭美琴在機場為疫苗送行的場合照片中，以及隨後總統府發布蔡英文各種「感謝友邦」的新聞稿裡。一邊大力宣說著「美日邦誼」，實際上卻是藉此繼續合理化或掩蓋著「政府採購國際疫苗」的失職無能：只會乞討，不會購買！

對照「越南」同樣獲贈美、日將近500萬劑疫苗，卻無礙於越南自身積極採購已超過1億劑，而且還簽約國際疫苗代工。台灣疫苗採購的荒腔走板、致死嚴重的疫情傷亡，依然凸顯了民進黨「不顧人命、視民為奴」的真相！所有民眾都只感受到「執政的傲慢」，即使人命珍貴，在陳時中每天的記者會裡都只是「數字」說說而已！

在國際上「之前吹噓，此刻托缽」，蔡英文主導的防疫政策轉向，說穿了是以台灣疫情嚴重的基層苦難，去換取國際舞台上的關注與榮光，絲毫不改那隱隱作祟明著「對待台奴」，暗中「寧當美奴、願當日奴」的意向趨勢！別人國內不用或即將過期的疫苗，換一個搖尾乞憐且感恩戴德的關注，這就是蔡英文眼中的及時雨。