台灣的疫情還在燒，尤其令人遺憾的是死亡率超高。當人民生活在恐懼中，領導人與執政者還能堅持政策的規制，而無視於人命的失去？

《孫子兵法》說：「正如水沒有固定形態，戰爭也沒有固定局勢；能按照敵人情況調整戰術而取勝的人，才可以說是天生的將領。」如今防疫能不視同作戰？美國暢銷作者史蒂芬．蓋斯，專研腦神經與認知心理學，他寫了《彈性習慣：釋放壓力、克服拖延、輕鬆保持意志力的聰明學習法》一書，告訴大家保持彈性的重要，許多目標之所以無法達成，甚至造成危機，正是因為缺乏彈性習慣。

作者舉例，想像你在海邊游泳戲水，卻被衝離海岸。一想到自己有可能跟鯊魚在同個水域，於是您決定大展華麗但最累人的蝶式泳技趕快游回來。但1分鐘後你就會發現：「海灘怎麼離那麼遠？」這時你要展現勇氣維持原訂計畫，繼續用蝶式，還是要改變目標，從「驚豔全場」變成「活著回去」？

台灣過去1年，「超前部署」堵死邊境，讓人民得以過正常生活，但卻沒有同時做疫情爆發的準備。最近短短1個月，確診數已破14000例，死亡人數破500大關，處境改變了，政府政策卻沒有跟著快速調整。

先是不普篩，無症狀確診者不集中管理，沒有方艙野戰醫院，非醫事人員不能執行篩檢，企業與宗教團體想進口疫苗時規定一堆，健保用藥與醫療器材採購重重限制，連疫苗的施打順序都引發爭議。防疫若一定要因循著舊規定，那對於拯救人命必然是緩不濟急的。一個藝人賈永婕就打破了這場國王新衣的荒謬。她短短3天就募款購買了342台救命神器「HFNC」，贈送給各大醫院。她說，死神是沒有放假的！

人類的特長就是能應付各式各樣的情況，因為我們有無限的適應力。但專家說我們有99.99%以上的目標和習慣的養成法，都是死板而沒有彈性的。如果施政者在訂定政策時，還加上總統、執政黨、單一企業利益等不正當、無濟於事的考量，自然會讓人民在離岸流中一命嗚呼。

我們想做的事，不見得都要出於原先有意識的決定，隨著情勢發展，應該可放寬選擇的範圍，適時改變目標，把原先達不到、不能放的事項，變成次目標去施行。西洋棋特級大師卡斯帕洛夫就說：「成功不是少數人的專利。了解自己、掌握環境，準備好面對眼前的挑戰，才能一步步取得勝利。」

面對每日死亡人數居高不下，政府與其祈願一個國產疫苗不可知的未來，還不如大幅開放居家快篩試劑進口、開放企業或團體自行採購疫苗，組成檢疫國民隊、疫苗採購國民隊、醫護國民隊，讓民間的救命行動不受阻礙。

錯誤的決策，比貪汙更可怕！固執的決策，會害死人民！台灣沒有人可以忍受每天類似一部遊覽車重大車禍的死亡人數。當官的既然在位，就請看守好台灣的人命！（作者為台北市出版公會理事長）