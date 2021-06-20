審議紓困預算，民進黨團總召柯建銘曾要求國民黨放棄一個月的朝野協商冷凍期，當時國民黨團說，「放棄冷凍期，將讓民進黨予取予求」，說的是不錯，但後來呢？

後來，紓困預算還是準時通過，國民黨團還是在朝野協商中簽字，那麼國民黨痛斥民進黨，在院會表決中封殺八項主決議案如何如何，就等於是打自己耳光。

如果這八項主決議這麼重要，國民黨團就應該在朝野協商力爭，爭不到就不簽字，讓台灣人民來給個公道；而國民黨卻是在朝野協商退讓簽字，走表決程序輸了再來罵民進黨傲慢，這是在演戲給誰看？

國民黨的心態，不難猜想。不敢堅持一個月的協商冷凍期，是怕被扣上「延後紓困預算」的大帽子；為了給自己一個下台階，在朝野協商向民進黨爭取到一些沒有太大意義的條款，例如由「行政院」來調查3+11；而真正重要的公開3+11相關會議紀錄，就只徒留下個表決紀錄，當作未來的相罵本。

這樣的操作，等於是一開始就覺得贏不了，只是想著怎麼輸得好看一點，難怪會玩不贏民進黨。國民黨不能自我感覺良好，民意開始討厭民進黨，卻沒有因此而轉向國民黨，這才是最大的警訊。

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